عاجل وبالصورة: هذا أول رد من الشركة العامة التي اقتطعت 2000 درهم من الحسابات البنكية لزبنائها ﻿

في أول رد للشركة المغربية على اقتطاع مبلغ 2000 درهم من حسابات زبنائها اعتذر البنك يومه الخميس من زبنائه عبر رسالة نصية.

شوف تيفي:

في أول رد للشركة المغربية على اقتطاع مبلغ 2000 درهم من حسابات زبنائها اعتذر البنك يومه الخميس من زبنائه عبر رسالة نصية.

ومما جاء في الرسالة التي توصلنا بها، "نعتذر لكم عن هذا الاقتطاع الخارج عن إرادتنا و سنعالج الأمر في أسرع وقت ممكن".

في سياق متصل ،علمت" شوف تيفي" من مصدر بنكي مطلع، أن الشركة العامة تقوم على إصلاح الخطأ الذي تسبب في اقتطاع مبلع 2000 درهم من زبنائها.



و قال ذات المصدر، إن الشركة ستقوم يوم غد الجمعة بارجاع المبلغ المذكور لجميع الزبناء الذين تفاجؤوا بهذا الاقتطاع الغير مفهوم من حسابهم البنكي.



و كان مصدر بنكي مطلع كشف لشوف تيفي أن سبب اقتطاع مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك، يعود إلى وقوع خلل في النظام الخاص بالاشتراك السنوي ببطاقات السحب الآلي، حيث تم اقتطاع المبلغ المذكور بدون قصد .