بالفيديو:العثماني لوزرائه...الخطاب الملكي وضع اليد على العديد من الإختلالات ﻿

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال كلمته بالمجلس الحكومي المنعقد قبل قليل من يومه الخميس، بأن إجتماع اليوم يأتي بعد الإحتفالات بعيد العرش المجيد والخطاب الملكي السامي الذي أكد مجموعة من

''شوف تيفي''

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال كلمته بالمجلس الحكومي المنعقد قبل قليل من يومه الخميس، بأن إجتماع اليوم يأتي بعد الإحتفالات بعيد العرش المجيد والخطاب الملكي السامي الذي أكد مجموعة من المبادئ في تدبير الشأن العام والإهتمام بالمواطنين.

وأضاف العثماني في كلمته، أن الخطاب الملكي وضع اليد على مجموغة من الإختلالات والإشكالات التي يعيشها المرفق العام، مؤكدا بأن الحكومة ستأخذ الخطاب بكل الجدية اللازمة، حيث إتفقت الأغلبية الحكومية على تنزيل برنامج عمل واقعي وسريع لتصحيح الإختلالات التي أشار إليها الخطاب الملكي.

وأوضح العثماني، أن الخطاب تداول في 6 محاور، تنطلق، عبر التنزيل الكامل للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وخدمة المواطن والإستماع إليه، والإستثمار والتنمية في إطار العدالىة والإجتماعية، بالإضافة إلى إصلاح الإدارة.