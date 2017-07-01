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هام للمغاربة....طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق غدا الجمعة

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 15:39 هام للمغاربة....طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق غدا الجمعة | مجتمع
هام للمغاربة....طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق غدا الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يكون الطقس حارا بأقصى الجنوب الشرقي والسايس والسهول غرب الأطلس وداخل سوس، فضلا عن تشكل كتل ضبابية مرفوقة بسحب منخفضة، خلال الصباح

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يكون الطقس حارا بأقصى الجنوب الشرقي والسايس والسهول غرب الأطلس وداخل سوس، فضلا عن تشكل كتل ضبابية مرفوقة بسحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل.

وسيلاحظ تكون سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بعواصف وقطرات مطرية متفرقة محلية فوق كل من الأطلس ومن المحتمل أن تمتد إلى السهول المجاورة وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وستبقى السحب المنخفضة بالسواحل الوسطى والشمالية، فيما ستكون الأجواء صحوة ومشمسة بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وشرقية إلى جنوبية بالسفوح الجنوبية الشرقية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 22 و27 درجة بالسواحل المحيطية والريف والشرق والسايس والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 42 و 46 درجة بالسايس وبالسهول غرب الأطلس وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 37 و42 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل منطقة الغرب واللوكوس والشاوية وسوس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المحيطية والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالواجهة المتوسطية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

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