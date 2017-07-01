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التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية

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التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية لفائدة أرامل رجال الأمن

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 15:33 التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية لفائدة أرامل رجال الأمن | بوليتيك
التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية لفائدة أرامل رجال الأمن
قررت المديرية العامة للأمن الوطني صرف مبالغ مالية لفائدة 212 أرملة من أسرة الأمن الوطني، ممن تقتضي ظروفهن الاجتماعية والمعيشية مثل هذه المساعدات، وذلك في إطار تعزيز المبادرات المنجزة لدعم العمل

"شوف تيفي"

قررت المديرية العامة للأمن الوطني صرف مبالغ مالية لفائدة 212 أرملة من أسرة الأمن الوطني، ممن تقتضي ظروفهن الاجتماعية والمعيشية مثل هذه المساعدات، وذلك في إطار تعزيز المبادرات المنجزة لدعم العمل الاجتماعي الموجه لهذه الشريحة الاجتماعية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد كان عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني قد أعطى تعليماته لمصالحه المركزية ولمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من أجل إيلاء أهمية خاصة وعناية خاصة لفئة أرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، خصوصا المعوزين، وذلك بشكل يضمن تمكينهم من جميع المساعدات المادية والمعنوية الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته في تعليقه على هذا الموضوع بأن المساعدات المالية التي تم صرفها لفائدة 212 أرملة، جاءت بناء على تقييم دقيق للاحتياجات ورصد للإكراهات التي تعاني منها الفئة المستفيدة، خصوصا مع متطلبات الأيتام بمناسبة العطلة السنوية لموسم الصيف.

وأكد ذات المصدر بأن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت منذ سنتين على التفاعل الإيجابي والاستجابة لطلبات الدعم الاجتماعي التي تقدمت بها فئة أرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، بحيث سبق لها أن تحملت تكاليف العلاج والتطبيب وإجراء عمليات جراحية للعديد من المستفيدين، كما صرفت لهم، بشكل اعتيادي، مبالغ مالية بمناسبة شهر رمضان والأعياد الدينية، وذلك تكريسا للعناية الخاصة التي تشمل هذه الشريحة من أسرة الأمن الوطني، وأيضا تعزيزا للدعم الاجتماعي الموجه لها.

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