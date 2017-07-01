 بعد تصنيف العزاب كمعاقين..الدولة تتكلف بمصاريف التلقيح الاصطناعي لإنجاب الأطفال دون زواج ﻿
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بعد تصنيف العزاب كمعاقين..الدولة تتكلف بمصاريف التلقيح الاصطناعي لإنجاب الأطفال دون زواج

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 15:25 بعد تصنيف العزاب كمعاقين..الدولة تتكلف بمصاريف التلقيح الاصطناعي لإنجاب الأطفال دون زواج | مجتمع
بعد تصنيف العزاب كمعاقين..الدولة تتكلف بمصاريف التلقيح الاصطناعي لإنجاب الأطفال دون زواج
كشفت صحيفة التليغراف البريطانية، أن منظمة الصحة العالمية تتجه نحو تغيير تعريف ''الإعاقة'' لتشمل العازبين والعازبات الذين سيصنّفون ''كمصابين بالعقم'' ليصبح من حقهم أيضا أن تتكفل الدولة بمصاريف عمليات

شوف تيفي

كشفت صحيفة التليغراف البريطانية، أن منظمة الصحة العالمية تتجه نحو تغيير تعريف "الإعاقة" لتشمل العازبين والعازبات الذين سيصنّفون "كمصابين بالعقم" ليصبح من حقهم أيضا أن تتكفل الدولة بمصاريف عمليات التلقيح الاصطناعية ليتمكنوا من إنجاب أطفال دون أن يكونوا في حاجة إلى شريك أو زوج.

وحسب ذات المصدر، سيصبح من حق العزاب من كلا الجنسين قريبا، التمتع بتغطية جميع مصاريف العيش في أحد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، كالقيام بعملية تلقيح اصطناعي، لإنجاب الأطفال.

ووفق ذات المصدر، سيشمل القرار أيضا المثليين جنسيا الذين سيصير من حقهم وفق هذا التغيير في التعريف، أن تتكفل الدولة بمصاريف خضوعهم لتلقيح اصطناعي يمكنهم من إنجاب الأطفال، وذلك عملا بمبدأ أن كل المواطنين مهما كان وضعهم الإجتماعي أو الجنسي، من حقهم الإنجاب.

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