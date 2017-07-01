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بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 15:20 انفراد: اللبار في أول رد له على الوزير بوسعيد نعل الشيطان وحشومة وعيب وعار وزير يقول ندخل فيك ونخرج عليك وخاصو يدير عقلو ... | بوليتيك
انفراد: اللبار في أول رد له على الوزير بوسعيد ''نعل الشيطان وحشومة وعيب وعار وزير يقول ندخل فيك ونخرج عليك وخاصو يدير عقلو ...''
في سابقة من نوعها شهد اجتماع اللجنة المالية الأخير، مشادات كلامية ومواجهة حادة بين وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد

"شوف تيفي"

في سابقة من نوعها شهد اجتماع اللجنة المالية الأخير، مشادات كلامية ومواجهة حادة بين وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وعزيز اللبار عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وقد تسبب هذا الصراع في جدال كبير بين الفريقين، بحيث خاطب الوزير "بوسعيد" البرلماني "اللبار" بعبارة : " غدي نخرج فيك ونخرج عليك" وذلك بعدما دخلا في نقاش خلال جدول أعمال اجتماع لجنة المالية بغرفتي البرلمان

وفي هذا الإطار رد "عزيز اللبار" في مكالمة هاتفية خص بها قناة "شوف تيفي" موضحا ما دار بينه وبين الوزير بوسعيد، مؤكدا أن الصراع بينهما قديم ولأسباب متعددة ، وأن الوزير دخل للاجتماع يسأل عنه بشكل غير مباشرلنقل نقاش كان في الكواليس قائلا " شكون هذا الي ديما كيعارضني" ، وزاد " أنني دائما أعارض توجهات السيد الوزير لأنها لا تهتم بقضايا جهة فاس مكناس ومشروع قانون المالية الجديد همش العاصمة العلمية فاس من حقوقها في الجانب الاقتصادي والسياحي" متهما الوزير أنه يشتكي منه لبعض المسؤولين خارج أشغال اللجنة ويصفه بالمعارض لكل توجهاته .

وأوضح المتحدث أن السيد الوزير هدده بالواضح وبأسلوب لا يليق لتصفية حساب شخصي، وأضاف أن أحد البرلمانيين تدخل خلال المواجهة لتلطيف الأجواء تم نطق " راه ايدخل فيك غي بالخير" ولكن الوزير أصر على كلامه مرة أخرى وشخصن الخطاب وقال : "لا راه أندخل فيك بصح وأنخرج عليك"

وفي هذا الصدد رد " اللبار" على الوزير موجها له الخطاب قائلا : "كنقولوا الله ينعل الشيطان وخاصوا يدير عقلوا وحشومة وعيب وعار يقول وزير لأي مواطن مغربي عادي سكت ولا ندخل فيك ونخرج عليك فما بالك بوزير" وقد سبق لعضو بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب " عبد الله بوانو" أكد توصله بشكاية في هذا الموضوع ، مشددا على ضرورة الإستماع للطرفين والقيام بالاجراءات اللازمة في حق الطرفين للحد من مثل هذه الممارسات داخل البرلمان .

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شوف تيفي اللبار بوسعيد لجنة المالية

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