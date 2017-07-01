مثير..منظمة الصحة العالمية: العزاب والعازبات معاقون ﻿

أفادت وسائل إعلام عربية يومه الخميس، أن صحيفة التليغراف البريطانية، قالت إن منظمة الصحة العالمية تتجه نحو تغيير تعريف ''الإعاقة'' لتشمل العازبين والعازبات الذين سيصنّفون ''كمصابين بالعقم'' ليصبح من

"شوف تيفي"

أفادت وسائل إعلام عربية يومه الخميس، أن صحيفة التليغراف البريطانية، قالت إن منظمة الصحة العالمية تتجه نحو تغيير تعريف "الإعاقة" لتشمل العازبين والعازبات الذين سيصنّفون "كمصابين بالعقم" ليصبح من حقهم أيضا أن تتكفل الدولة بمصاريف عمليات التلقيح الاصطناعية ليتمكنوا من إنجاب أطفال دون أن يكونوا في حاجة إلى شريك أو زوج.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا القرار، إن صحّ، سيشمل أيضا المثليين جنسيا الذين سيصير من حقهم وفق هذا التغيير في التعريف، أن تتكفل الدولة بمصاريف خضوعهم لتلقيح اصطناعي يمكنهم من إنجاب الأطفال، وذلك عملا بمبدإ أن كل المواطنين مهما كان وضعهم الإجتماعي أو الجنسي، من حقهم الإنجاب.