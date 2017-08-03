 عاجل وبالصور والفيديو.. الراقصة المغربية ماتت في عملية إجهاض جنين من زواجها العرفي ماشي عملية تجميل..وها شحال من واحد شدوه البوليس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا لخدمة المواطنين تفاعلا مع الخطاب الملكي | بوليتيك

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار الأب ديالها+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار

بالفيديو.. مواطن حيد الصابو من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة | بووز

بالفيديو.. مواطن حيد '' الصابو'' من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم

عاجل وبالصورة: هذا أول رد من الشركة العامة التي اقتطعت 2000 درهم من الحسابات البنكية لزبنائها | مجتمع

عاجل وبالصورة: هذا أول رد من الشركة العامة التي اقتطعت 2000 درهم من الحسابات البنكية لزبنائها

بالفيديو:العثماني لوزرائه...الخطاب الملكي وضع اليد على العديد من الإختلالات | بوليتيك

بالفيديو:العثماني لوزرائه...الخطاب الملكي وضع اليد على العديد من الإختلالات

فيديو صادم.. شوفو هاد البنت شنو كدير فوق المقابر | بووز

فيديو صادم.. شوفو هاد البنت شنو كدير فوق المقابر

هام للمغاربة....طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق غدا الجمعة | مجتمع

هام للمغاربة....طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق غدا الجمعة

التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية لفائدة أرامل رجال الأمن | بوليتيك

التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل وبالصور والفيديو.. الراقصة المغربية ماتت في عملية إجهاض جنين من زواجها العرفي ماشي عملية تجميل..وها شحال من واحد شدوه البوليس

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 15:05 عاجل وبالصور والفيديو.. الراقصة المغربية ماتت في عملية إجهاض جنين من زواجها العرفي ماشي عملية تجميل..وها شحال من واحد شدوه البوليس | ثقافة و فنون
عاجل وبالصور والفيديو.. الراقصة المغربية ماتت في عملية إجهاض جنين من زواجها العرفي ماشي عملية تجميل..وها شحال من واحد شدوه البوليس
كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل من يومه الخميس، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمصر، ألقت القبض على مدير مستشفى خاص، وطبيبة و3 ممرضات، لاتهامهم بالإهمال الذى أسفر عن وفاة الفنانة والراقصة

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل من يومه الخميس، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمصر، ألقت القبض على مدير مستشفى خاص، وطبيبة و3 ممرضات، لاتهامهم بالإهمال الذى أسفر عن وفاة الفنانة والراقصة الاستعراضية غزل خلال إجراء عملية لها بمنطقة الهرم.

وأوضحت هذه المصادر أن مصدرا أمنيا، أكد أن الفنانة متزوجة عرفيا، وحملت من زوجها، إلا أن الجنين توفى فى بطنها، ما أدى لضرورة إجراء عملية جراحية لها، وحدد لها مستشفى خاص موعدا لإجراء العملية، حيث أجرت لها طبيبة بالمستشفى وساعد بها 3 ممرضات، إلا أنه عقب الانتهاء من إجراء العملية تدهورت حالتها الصحية، وفارقت الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الأولى بخصوص وفاة الراقصة المصرية من أصول مغربية، تشير إلى أنها فارقت الحياة خلال عملية تجميل لتصغير صدرها، قبل أن تظهر المعطيات المذكورة، التي تؤكد أن الأمر له علاقة بعملية إجهاض.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الراقصة غزل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور والفيديو..هذه هي الراقصة المغربية الشهيرة التي فارقت الحياة بمصر خلال إجراء عملية جراحية تجميلية | ثقافة و فنون

بالصور والفيديو..هذه هي الراقصة المغربية الشهيرة التي فارقت الحياة بمصر خلال إجراء عملية جراحية تجميلية

عاجل وبالفيديو..وفاة فنانة عربية خلال عملية تصغير حجم صدرها | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو..وفاة فنانة عربية خلال عملية تصغير حجم صدرها

عاجل وبالصور..مطرب عربي شهير صديق لسعد المجرد تعرض لحادثة سير خطيرة..وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور..مطرب عربي شهير صديق لسعد المجرد تعرض لحادثة سير خطيرة..وها شنو وقع ليه

مثير..الطلياني مشا فيها: وها شحال ديال الحبس كيتسناه بعدما شدوه بسبب الكوكايين والقضية فيها فتاة | ثقافة و فنون

مثير..الطلياني مشا فيها: وها شحال ديال الحبس كيتسناه بعدما شدوه بسبب الكوكايين والقضية فيها فتاة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..poste ديال الضو يشكل خطر على ساكنة سلا و المسؤولين | بــووز
منذ 29 دقيقة

بالفيديو..poste ديال الضو يشكل خطر على ساكنة سلا و المسؤولين

بعد حلولها بالمغرب..وئام الحماني تُفجرها في وجه الخليجيات..المغربيات ماشي خطافات الرجال و بصح ساحرات | بــووز

بعد حلولها بالمغرب..وئام الحماني تُفجرها في وجه الخليجيات..المغربيات ماشي خطافات الرجال و بصح ساحرات

المغربية المقيمة بالخليج وئام الدحماني بكل صراحة:معنديش مشكل نتزوج بمسيحي أو يهودي وخا أنا مسلمة | بــووز

المغربية المقيمة بالخليج وئام الدحماني بكل صراحة:معنديش مشكل نتزوج بمسيحي أو يهودي وخا أنا مسلمة

صادم و بوجه مكشوف..عسكري مغربي يُفجرها..كنت خدام فالصحراء و منين جيت حصلت مراتي كتخوني | بــووز

صادم و بوجه مكشوف..عسكري مغربي يُفجرها..كنت خدام فالصحراء و منين جيت حصلت مراتي كتخوني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا لخدمة المواطنين تفاعلا مع الخطاب الملكي | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار الأب ديالها+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار

بالفيديو.. مواطن حيد الصابو من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة | بووز

بالفيديو.. مواطن حيد '' الصابو'' من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.