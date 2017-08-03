عاجل وبالصور والفيديو.. الراقصة المغربية ماتت في عملية إجهاض جنين من زواجها العرفي ماشي عملية تجميل..وها شحال من واحد شدوه البوليس ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل من يومه الخميس، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمصر، ألقت القبض على مدير مستشفى خاص، وطبيبة و3 ممرضات، لاتهامهم بالإهمال الذى أسفر عن وفاة الفنانة والراقصة

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل من يومه الخميس، أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمصر، ألقت القبض على مدير مستشفى خاص، وطبيبة و3 ممرضات، لاتهامهم بالإهمال الذى أسفر عن وفاة الفنانة والراقصة الاستعراضية غزل خلال إجراء عملية لها بمنطقة الهرم.

وأوضحت هذه المصادر أن مصدرا أمنيا، أكد أن الفنانة متزوجة عرفيا، وحملت من زوجها، إلا أن الجنين توفى فى بطنها، ما أدى لضرورة إجراء عملية جراحية لها، وحدد لها مستشفى خاص موعدا لإجراء العملية، حيث أجرت لها طبيبة بالمستشفى وساعد بها 3 ممرضات، إلا أنه عقب الانتهاء من إجراء العملية تدهورت حالتها الصحية، وفارقت الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الأولى بخصوص وفاة الراقصة المصرية من أصول مغربية، تشير إلى أنها فارقت الحياة خلال عملية تجميل لتصغير صدرها، قبل أن تظهر المعطيات المذكورة، التي تؤكد أن الأمر له علاقة بعملية إجهاض.