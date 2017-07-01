بعد الحسيمة..لجنة تفتيش لجميع المشاريع التي دشنها الملك في جميع الجهات ﻿

كشف مصدر مطلع، أن لجنة للبحث والتحقيق، تقوم بالتفتيش في جميع المشاريع الملكية التي تم تدشينها في جميع تراب المملكة المغربية، وأن تقريرا في الموضوع قريب من نهايته لرفعه للملك كذلك.

''شوف تيفي''

كشف مصدر مطلع، أن لجنة للبحث والتحقيق، تقوم بالتفتيش في جميع المشاريع الملكية التي تم تدشينها في جميع تراب المملكة المغربية، وأن تقريرا في الموضوع قريب من نهايته لرفعه للملك كذلك.



وأضاف ذات المصدر، أن لجنة التفتيش المشتركة بين الداخلية والمالية التي أمر بها الملك، حول برنامج " الحسيمة منارة المتوسط" قد أنهت تقريرها، واصفا إياه "بالأسود" رافضا الحديث عن الكيفية التي سيتم الإعلان فيها عن نتائج التحقيق.



وأوضح ذات المصدر، أن عاملا بوزارة الداخلية قام في الأسابيع الماضية بزيارة جميع الأوراش والمشاريع التي أعطى الملك إنطلاقتها منذ مدة، حيث ثم كذلك إعداد تقرير حولها سيتم رفعه هو الآخر للملك.



وفي ذات السياق،فاللجنة البين وزارية التي أنشأها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لدراسة المشاريع التي تشرف عليها القطاعات الحكومية، كشفت هي الأخرى وجود تأخير في عدد من المشاريع بسبب غياب التنسيق بين الوزارات، وغياب التمويل المالي الكافي لإنهاء الأشغال.