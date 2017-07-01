 الرئيس الفرنسي الشاب يدخل على خط انتقال نيمار من البارصا إلى باري سان جيرمان وهذا ما قاله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا لخدمة المواطنين تفاعلا مع الخطاب الملكي | بوليتيك

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار الأب ديالها+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار

بالفيديو.. مواطن حيد الصابو من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة | بووز

بالفيديو.. مواطن حيد '' الصابو'' من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم

عاجل وبالصورة: هذا أول رد من الشركة العامة التي اقتطعت 2000 درهم من الحسابات البنكية لزبنائها | مجتمع

عاجل وبالصورة: هذا أول رد من الشركة العامة التي اقتطعت 2000 درهم من الحسابات البنكية لزبنائها

بالفيديو:العثماني لوزرائه...الخطاب الملكي وضع اليد على العديد من الإختلالات | بوليتيك

بالفيديو:العثماني لوزرائه...الخطاب الملكي وضع اليد على العديد من الإختلالات

فيديو صادم.. شوفو هاد البنت شنو كدير فوق المقابر | بووز

فيديو صادم.. شوفو هاد البنت شنو كدير فوق المقابر

هام للمغاربة....طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق غدا الجمعة | مجتمع

هام للمغاربة....طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق غدا الجمعة

التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية لفائدة أرامل رجال الأمن | بوليتيك

التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

الرئيس الفرنسي الشاب يدخل على خط انتقال نيمار من البارصا إلى باري سان جيرمان وهذا ما قاله

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 14:09 الرئيس الفرنسي الشاب يدخل على خط انتقال نيمار من البارصا إلى باري سان جيرمان وهذا ما قاله | سبور
الرئيس الفرنسي الشاب يدخل على خط انتقال نيمار من البارصا إلى باري سان جيرمان وهذا ما قاله
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الانتقال المتوقع للنجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان، ''خبر جيد''.

شوف تيفي:

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الانتقال المتوقع للنجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان، "خبر جيد".

ورأى ماكرون، خلال تواجده في منطقة ايفلين حيث يزور مركزا ترفيهيا للأطفال خارج باريس، أن انتقال نيمار "يضيف جاذبية إلى الدوري الفرنسي"، مضيفا "إنها أخبار جيدة".

كما هنأ ماكرون الرئيس القطري لنادي سان جرمان ناصر الخليفي الذي كان متواجدا في الحدث ذاته، قائلا له "تهانينا، أعتقد أننا سمعنا أخبارا جيدة" في إشارة منه الى الاقتراب من حسم صفقة نيمار مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي الموجود في عقد اللاعب البرازيلي.

وجاء كلام ماكرون قبل دقائق من قرار رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم برفض تسلم أموال البند الجزائي من ممثلي نيمار، ما قد يؤخر عملية انتقال الأخير الى نادي العاصمة الفرنسية.

وسبق لرئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن كشف هذا الأسبوع بأنه سيمنع عملية الانتقال لأنها تخالف قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة من أجل تجنب الإنفاق المفرط الذي قد يؤدي إلى إفلاس الأندية.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نيمار انتقال ماكرون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراة مصر برسم إقصائيات الشبان 2018 | سبور

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراة مصر برسم إقصائيات الشبان 2018

لندن : 15 عداء وعداءة مغربية للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى | سبور

لندن : 15 عداء وعداءة مغربية للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى

بعدما رفضه روسي أيت العريف يجرب حظه مع هذا النادي | سبور

بعدما رفضه روسي أيت العريف يجرب حظه مع هذا النادي

صدمة للجماهير الرجاوية.. رحيل جماعي من القلعة الخضراء | سبور

صدمة للجماهير الرجاوية.. رحيل جماعي من القلعة الخضراء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..poste ديال الضو يشكل خطر على ساكنة سلا و المسؤولين | بــووز
منذ 36 دقيقة

بالفيديو..poste ديال الضو يشكل خطر على ساكنة سلا و المسؤولين

بعد حلولها بالمغرب..وئام الحماني تُفجرها في وجه الخليجيات..المغربيات ماشي خطافات الرجال و بصح ساحرات | بــووز

بعد حلولها بالمغرب..وئام الحماني تُفجرها في وجه الخليجيات..المغربيات ماشي خطافات الرجال و بصح ساحرات

المغربية المقيمة بالخليج وئام الدحماني بكل صراحة:معنديش مشكل نتزوج بمسيحي أو يهودي وخا أنا مسلمة | بــووز

المغربية المقيمة بالخليج وئام الدحماني بكل صراحة:معنديش مشكل نتزوج بمسيحي أو يهودي وخا أنا مسلمة

صادم و بوجه مكشوف..عسكري مغربي يُفجرها..كنت خدام فالصحراء و منين جيت حصلت مراتي كتخوني | بــووز

صادم و بوجه مكشوف..عسكري مغربي يُفجرها..كنت خدام فالصحراء و منين جيت حصلت مراتي كتخوني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا لخدمة المواطنين تفاعلا مع الخطاب الملكي | بوليتيك
منذ 22 دقيقة

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار الأب ديالها+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار

بالفيديو.. مواطن حيد الصابو من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة | بووز

بالفيديو.. مواطن حيد '' الصابو'' من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.