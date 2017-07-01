الرئيس الفرنسي الشاب يدخل على خط انتقال نيمار من البارصا إلى باري سان جيرمان وهذا ما قاله ﻿

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الانتقال المتوقع للنجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان، ''خبر جيد''.

شوف تيفي:

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الانتقال المتوقع للنجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان، "خبر جيد".

ورأى ماكرون، خلال تواجده في منطقة ايفلين حيث يزور مركزا ترفيهيا للأطفال خارج باريس، أن انتقال نيمار "يضيف جاذبية إلى الدوري الفرنسي"، مضيفا "إنها أخبار جيدة".

كما هنأ ماكرون الرئيس القطري لنادي سان جرمان ناصر الخليفي الذي كان متواجدا في الحدث ذاته، قائلا له "تهانينا، أعتقد أننا سمعنا أخبارا جيدة" في إشارة منه الى الاقتراب من حسم صفقة نيمار مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي الموجود في عقد اللاعب البرازيلي.

وجاء كلام ماكرون قبل دقائق من قرار رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم برفض تسلم أموال البند الجزائي من ممثلي نيمار، ما قد يؤخر عملية انتقال الأخير الى نادي العاصمة الفرنسية.

وسبق لرئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن كشف هذا الأسبوع بأنه سيمنع عملية الانتقال لأنها تخالف قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة من أجل تجنب الإنفاق المفرط الذي قد يؤدي إلى إفلاس الأندية.