 عاجل وبالصورة.. التفاصيل الكاملة حول مطاردة خليجي في مراكش والقضية فيها الكوكايين و القرطاس ﻿
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عاجل وبالصورة.. التفاصيل الكاملة حول مطاردة خليجي في مراكش والقضية فيها الكوكايين و القرطاس

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 14:43 عاجل وبالصورة.. التفاصيل الكاملة حول مطاردة خليجي في مراكش والقضية فيها الكوكايين و القرطاس | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة.. التفاصيل الكاملة حول مطاردة خليجي في مراكش والقضية فيها الكوكايين و القرطاس
في تفاصيل الواقعة التي هزت مدينة مراكش قبل قليل من يومه الخميس،كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، أن الخليجي الذي فر من رجال الأمن كان تحت تأثير مخدر الكوكايين، وكان يقود سيارة خفيفة بسرعة جنونية، وتسبب في

"شوف تيفي":

في تفاصيل الواقعة التي هزت مدينة مراكش قبل قليل من يومه الخميس،كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، أن الخليجي الذي فر من رجال الأمن كان تحت تأثير مخدر الكوكايين، وكان يقود سيارة خفيفة بسرعة جنونية، وتسبب في حوادث جد خطيرة، ما دفع برجال الشرطة إلى مطاردته وإيقافه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" اضطرت المصالح الأمنية إلى إطلاق الرصاص من مسدساتهم الوظيفية و بعد التوقيف،، تم نقل الخليجي الذي تبين فيما بعد أنه سعودي، إلى ولاية الأمن بمراكش من أجل التحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

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