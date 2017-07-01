عاجل..اطلاق الرصاص على سيارة يقودها سعودي بمراكش و''شوف تيفي'' تكشف تفاصيل القضية ﻿

اضطر رجال الأمن بمراكش، قبل قليل من زوال اليوم الخميس، اإى استعمال السلاح الوظيفي لتوقيف سيارة خفيفة يقودها سائح سعودي.

شوف تيفي:محمد لحلو

اضطر رجال الأمن بمراكش، قبل قليل من زوال اليوم الخميس، اإى استعمال السلاح الوظيفي لتوقيف سيارة خفيفة يقودها سائح سعودي.

وقامت العناصر الامنية بمطاردة هوليودية لسيارة "رونو كليو" سوداء اللون انطلاقا من جوار باب الخميس بعدما لم يمتثل السائق للتعليمات الأمنية حيث كاد يدهس رجل امن.

وشارك عناصر الشرطة القضائية وعناصر مراقبة التراب الوطني في المطاردة الأمنية التي تمكنت من توقيف السائح السعودي على مستوى شارع علال الفاسي بالدوديات.

والى ذلك، تم اقتياد السائح الذي كان تحت تأثير المخدرات الصلبة إلى مقر ولاية الأمن من أجل تعميق البحث معه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة بمراكش.