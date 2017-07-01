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مثير... المجلس الحكومي يوافق على توظيف قريب''لمحمد بوسعيد'' كمسؤول بوزارة المالية''لكفاءته''

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 14:11 مثير... المجلس الحكومي يوافق على توظيف قريبلمحمد بوسعيد كمسؤول بوزارة الماليةلكفاءته | بوليتيك
مثير... المجلس الحكومي يوافق على توظيف قريب''لمحمد بوسعيد'' كمسؤول بوزارة المالية''لكفاءته''
كشف مصدر مقرب من وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن الإطار الذي عين مؤخرا على رأس مديرية الدراسات والتوقعات بوزارة المالية له من الكفاءة ما يجعله ينال هذا المنصب، وان اسمه تم تداوله في المجلس

''شوف تيفي''

كشف مصدر مقرب من وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن الإطار الذي عين مؤخرا على رأس مديرية الدراسات والتوقعات بوزارة المالية له من الكفاءة ما يجعله ينال هذا المنصب، وان اسمه تم تداوله في المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. 

وأوضح ذات المصدر، أن الإطار الذي تم تعيينه في المنصب المذكور والذي قيل بأنه "قريب" وزير الإقتصادية والمالية "محمد بوسعيد" وخلق جدلا واسعا، حاصل على دبلوم البوليتكنيك بباريس ودبلوم الاتصالات بباريس، بالإضافة إلى دبلوم عالي من جامعة برسون ببريطانيا، وأن تعيينه تم عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكشف ذات المصدر، أن الخرجات والإنتقادات ضد الإطار، "ما هي إلا محاولة لتمويه الرأي العام و التغطية على فشله الذريع في الوصول إلى مركز المسؤولية داخل الوزارة، حيث شدد المصدر ذاته أن أحد المنتقدين على التعيين الجديد، "تقدم في أربع مناسبات لشغل منصب المسؤولية بوزارة الاقتصاد والمالية من خلال اجتيازه لمباريات مكتب الصرف، ومديرية المنشآت ، ومديرية الصرف، ومديرية الشؤون الإدارية والتوقعات الاقتصادية ولم يستطع في أي منها إقناع لجنة الترشيحات بسبب ضعف مؤهلاته".

ووفق ذات المصدر، فزعيم الجهات التي تنتقد التعيين الجديد، "له ملف مدسم بالسوابق في وزارة الإسكان، عندما كان يبيع ويشتري في فواتير التجزئات السكنية على حد قول المقرب من بوسعيد دون الكشف عن مزيد من التفاصيل".

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