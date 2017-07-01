 هام..ها علاش تم سحب مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك+ حقائق جديدة ﻿
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هام..ها علاش تم سحب مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك+ حقائق جديدة

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 13:15 هام..ها علاش تم سحب مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك+ حقائق جديدة | منوعات
هام..ها علاش تم سحب مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك+ حقائق جديدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر بنكي مطلع أن سبب اقتطاع مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك، يعود إلى وقوع خلل في النظام الخاص بالاشتراك السنوي ببطاقات السحب الآلي، حيث تم اقتطاع

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر بنكي مطلع أن سبب اقتطاع مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك، يعود إلى وقوع خلل في النظام الخاص بالاشتراك السنوي ببطاقات السحب الآلي، حيث تم اقتطاع المبلغ المذكور بدون قصد .

وأوضح المصدر ذاته أن الشركة العامة، اتخذت الاجراءات اللازمة والتي من شأنها أن تمكن الزبناء من استرجاع مبلغ ألفي درهم عشية يومه الخميس، موضحا أن الخلل وقع بسب خطأ من الفرع الأساسي للشركة

وأضاف ذات المصدر أن الشركة العامة، تعمل كذلك على صيانة "التطبيق" الخاص بها، حتى يستطيع زبناؤها الاطلاع على أرصدتهم البنكية وجديد العروض في ظروف مريحة ومناسبة.

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