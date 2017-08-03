 مؤلم وبالصورة.. جندي متقاعد يعاني من ''زهايمر'' يختفي عن عائلته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للمغاربة اللي قطعو ليهم 2000 درهم من البنك .. هافوقاش غادي يرجع ليكم فلوسكم | مجتمع

هام للمغاربة اللي قطعو ليهم 2000 درهم من البنك .. هافوقاش غادي يرجع ليكم فلوسكم

هام..ها علاش تم سحب مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك+ حقائق جديدة | منوعات

هام..ها علاش تم سحب مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك+ حقائق جديدة

مؤلم وبالصورة.. جندي متقاعد يعاني من زهايمر يختفي عن عائلته | مجتمع

مؤلم وبالصورة.. جندي متقاعد يعاني من ''زهايمر'' يختفي عن عائلته

تلفزيون عزمي بشارة المقرب من قطر.. يغري الصحافيين المغاربة | بوليتيك

تلفزيون ''عزمي بشارة '' المقرب من قطر.. يغري الصحافيين المغاربة

عاجل : حالة استنفار قصوى بمنطقة صنهاجة بنواحي صفرو والاستعدادات على قدم وساق لإستقبال جثمان الشهيد العسكري : هشام امحريط | حوادث و حقوق

عاجل : حالة استنفار قصوى بمنطقة صنهاجة بنواحي صفرو والاستعدادات على قدم وساق لإستقبال جثمان

فيديو حادثة سير خطيرة على المباشر بمدينة طنجة | بووز

فيديو حادثة سير خطيرة على المباشر بمدينة طنجة

فضيحة وسط مكتب بريد المغرب بالمحمدية..شوفو شنو وقع+فيديو | بووز

فضيحة وسط مكتب بريد المغرب بالمحمدية..شوفو شنو وقع+فيديو

عاجل وبالفيديو..هذه هي تفاصيل وفاة راقصة مغربية خلال عملية جراحية تجميلية..والقضية فيها خطأ طبي+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذه هي تفاصيل وفاة راقصة مغربية خلال عملية جراحية تجميلية..والقضية فيها خطأ

عاجل: بنك مغربي معروف قطع للزبناء ديالو 2000 درهم و ها علاش | مجتمع

عاجل: بنك مغربي معروف قطع للزبناء ديالو 2000 درهم و ها علاش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مؤلم وبالصورة.. جندي متقاعد يعاني من ''زهايمر'' يختفي عن عائلته

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 13:31 مؤلم وبالصورة.. جندي متقاعد يعاني من زهايمر يختفي عن عائلته | مجتمع
مؤلم وبالصورة.. جندي متقاعد يعاني من ''زهايمر'' يختفي عن عائلته
وجه عادل السادات أب لجندي متقاعد إختفى عن الانظار يوم الجمعة الماضي بمدينة مراكش، رسالة مؤثرة للشعب المغربي من أجل مساعدته في العثور على والده الذي يعاني من مرض زهايمر.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

وجه عادل السادات أب لجندي متقاعد إختفى عن الانظار يوم الجمعة الماضي بمدينة مراكش، رسالة مؤثرة للشعب المغربي من أجل مساعدته في العثور على والده الذي يعاني من مرض زهايمر.

وأفاد عادل في حديثه لـ " شوف تيفي" أن آخر مرة شوهد فيها والده محمد الذي يبلغ من العمر 80 سنة، كانت بمحطة ولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، قادما اليها من مدينة مراكش، ويرتدي سروالا رماديا من نوع " دجينز"، وقميصا أزرق اللون، ونعلا أسود.

وأوضح ولد المختفي أن والده يتميز بمشي بطيئ جدا ولايتذكر سوى بعضا من ذكرياته رفقة الجنود، مطالبا لمن شاهده أن يتصل بالأرقام التالية :

0661046128
0661767795
0638248337

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب شوف تيفي جندي متقاعد زهايمر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة اللي قطعو ليهم 2000 درهم من البنك .. هافوقاش غادي يرجع ليكم فلوسكم | مجتمع

هام للمغاربة اللي قطعو ليهم 2000 درهم من البنك .. هافوقاش غادي يرجع ليكم فلوسكم

عاجل: بنك مغربي معروف قطع للزبناء ديالو 2000 درهم و ها علاش | مجتمع

عاجل: بنك مغربي معروف قطع للزبناء ديالو 2000 درهم و ها علاش

الشوهة..شوفو أجنبي دخل لمقاطعة في الصويرة هو يلقا الموظفين مجمعين كيفطرو ومعطلين مصالح المواطنين+تفاصيل | مجتمع

الشوهة..شوفو أجنبي دخل لمقاطعة في الصويرة هو يلقا الموظفين مجمعين كيفطرو ومعطلين مصالح المواطنين+تفاصيل

بالصورة..هذه هي حقيقة منع كلية بمراكش الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد | مجتمع

بالصورة..هذه هي حقيقة منع كلية بمراكش الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد حلولها بالمغرب..وئام الحماني تُفجرها في وجه الخليجيات..المغربيات ماشي خطافات الرجال و بصح ساحرات | بــووز
منذ 4 دقائق

بعد حلولها بالمغرب..وئام الحماني تُفجرها في وجه الخليجيات..المغربيات ماشي خطافات الرجال و بصح ساحرات

المغربية المقيمة بالخليج وئام الدحماني بكل صراحة:معنديش مشكل نتزوج بمسيحي أو يهودي وخا أنا مسلمة | بــووز

المغربية المقيمة بالخليج وئام الدحماني بكل صراحة:معنديش مشكل نتزوج بمسيحي أو يهودي وخا أنا مسلمة

صادم و بوجه مكشوف..عسكري مغربي يُفجرها..كنت خدام فالصحراء و منين جيت حصلت مراتي كتخوني | بــووز

صادم و بوجه مكشوف..عسكري مغربي يُفجرها..كنت خدام فالصحراء و منين جيت حصلت مراتي كتخوني

بالفيديو..حراس الأمن الخاص يحتجون بوجدة و هذه مطالبهم | بــووز

بالفيديو..حراس الأمن الخاص يحتجون بوجدة و هذه مطالبهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام للمغاربة اللي قطعو ليهم 2000 درهم من البنك .. هافوقاش غادي يرجع ليكم فلوسكم | مجتمع
منذ 7 دقائق

هام للمغاربة اللي قطعو ليهم 2000 درهم من البنك .. هافوقاش غادي يرجع ليكم فلوسكم

هام..ها علاش تم سحب مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك+ حقائق جديدة | منوعات

هام..ها علاش تم سحب مبلغ 2000 درهم من حساب زبناء الشركة العامة المغربية للأبناك+ حقائق جديدة

مؤلم وبالصورة.. جندي متقاعد يعاني من زهايمر يختفي عن عائلته | مجتمع

مؤلم وبالصورة.. جندي متقاعد يعاني من ''زهايمر'' يختفي عن عائلته

تلفزيون عزمي بشارة المقرب من قطر.. يغري الصحافيين المغاربة | بوليتيك

تلفزيون ''عزمي بشارة '' المقرب من قطر.. يغري الصحافيين المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.