مؤلم وبالصورة.. جندي متقاعد يعاني من ''زهايمر'' يختفي عن عائلته ﻿

وجه عادل السادات أب لجندي متقاعد إختفى عن الانظار يوم الجمعة الماضي بمدينة مراكش، رسالة مؤثرة للشعب المغربي من أجل مساعدته في العثور على والده الذي يعاني من مرض زهايمر.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

وجه عادل السادات أب لجندي متقاعد إختفى عن الانظار يوم الجمعة الماضي بمدينة مراكش، رسالة مؤثرة للشعب المغربي من أجل مساعدته في العثور على والده الذي يعاني من مرض زهايمر.

وأفاد عادل في حديثه لـ " شوف تيفي" أن آخر مرة شوهد فيها والده محمد الذي يبلغ من العمر 80 سنة، كانت بمحطة ولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، قادما اليها من مدينة مراكش، ويرتدي سروالا رماديا من نوع " دجينز"، وقميصا أزرق اللون، ونعلا أسود.

وأوضح ولد المختفي أن والده يتميز بمشي بطيئ جدا ولايتذكر سوى بعضا من ذكرياته رفقة الجنود، مطالبا لمن شاهده أن يتصل بالأرقام التالية :

0661046128

0661767795

0638248337