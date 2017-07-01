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تلفزيون ''عزمي بشارة '' المقرب من قطر.. يغري الصحافيين المغاربة

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 13:27 تلفزيون عزمي بشارة المقرب من قطر.. يغري الصحافيين المغاربة | بوليتيك
تلفزيون ''عزمي بشارة '' المقرب من قطر.. يغري الصحافيين المغاربة
بمناسبة إنتقال تلفزيون ''العربي'' الذي يديره عزمي بشارة إلى مقره الجديد بالعاصمة البريطانية لندن، أعلنت المحطة الممولة من طرف شخصيات قطرية، عن إفتتاح الفضائية في وجه الصحفيين المغاربة والعَرَب

شوف تيفي

بمناسبة إنتقال تلفزيون "العربي" الذي يديره عزمي بشارة إلى مقره الجديد بالعاصمة البريطانية لندن، أعلنت المحطة الممولة من طرف شخصيات قطرية، عن إفتتاح الفضائية في وجه الصحفيين المغاربة والعَرَب لزيارة القناة والتعرف عليها طيلة شهر كامل.

وحسب إعلان للقناة التلفزية "العربي" تؤكد فيها عن الإنتقال إلى مبنى جديد خاص بها، ومجهز بأحدث التقنيات في قلب العاصمة البريطانية لندن، حيث سيترافق ذلك مع قفزة نوعية في كمية الإنتاج.

ودعا التلفزيون العربي عدد من الصحافيين المغاربة لمرافقته في مواكبة إنطلاقته، حيث يمكن استضافتهم في أي وقت منذ أواخر شهر يوليوز الماضي إلى غاية شهر شتنبر، لفتح المجال لتصوير المبنى الجديد والمساعدة في إنتاج تقارير عن التلفزيون.

وفي ذات السياق، علمت "شوف تيفي" أن عدد من الصحفيين المغاربة قد توصلوا بدعوة لزيارة القناة والتعرف على النقلة النوعية للأحد الأذرع الإعلامية الممولة من شخصيات قطرية، والتابعة "لعزمي بشارة" الذي كلف قطر 30 مليار دولار في أقل من 5 سنوات لتأسيس إمبراطورية إعلامية وفق تقارير صحفية خليجية.

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