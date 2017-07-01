 عاجل : حالة استنفار قصوى بمنطقة صنهاجة بنواحي صفرو والاستعدادات على قدم وساق لإستقبال جثمان الشهيد العسكري : ''هشام امحريط'' ﻿
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عاجل : حالة استنفار قصوى بمنطقة صنهاجة بنواحي صفرو والاستعدادات على قدم وساق لإستقبال جثمان الشهيد العسكري : هشام امحريط | حوادث و حقوق

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عاجل : حالة استنفار قصوى بمنطقة صنهاجة بنواحي صفرو والاستعدادات على قدم وساق لإستقبال جثمان الشهيد العسكري : ''هشام امحريط''

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 13:27 عاجل : حالة استنفار قصوى بمنطقة صنهاجة بنواحي صفرو والاستعدادات على قدم وساق لإستقبال جثمان الشهيد العسكري : هشام امحريط | حوادث و حقوق
عاجل : حالة استنفار قصوى بمنطقة صنهاجة بنواحي صفرو والاستعدادات على قدم وساق لإستقبال جثمان الشهيد العسكري : ''هشام امحريط''
الاستعدادات على قدم وساق بمركز صنهاجة، التابع لجماعة سيدي يوسف بن أحمد بإقليم صفرو، على قدم وساق، لاستقبال جثمان العسكري هشام أمحريط، شهيد التجريدة المغربية التابعة لبعثة الأمم المتحدة العاملة


"شوف تيفي"

الاستعدادات على قدم وساق بمركز صنهاجة، التابع لجماعة سيدي يوسف بن أحمد بإقليم صفرو، على قدم وساق، لاستقبال جثمان العسكري هشام أمحريط، شهيد التجريدة المغربية التابعة لبعثة الأمم المتحدة العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا".

وقد كان هشام أمحريط قد لقي حتفه يوم الأحد المنصرم بضاحية "بانغاسو"، إثر هجوم نفذته المجموعة المسلحة "أنتي بالاكا" ضد شاحنة صهريج تابعة للقوات المسلحة الملكية، كانت في مهمة تزويد السكان المحليين بالماء في إطار العمل الإنساني للبعثة المغربية بهذا البلد الإفريقي.

يذكر أن هشام أمحريط، من مواليد سنة 1981، كان قد التحق بصفوف القوات المسلحة الملكية في غضون سنة 2000، وقضى فترتين متقطعتين بقوات حفظ السلام الأممية بجمهورية الكونغو، قبل التحاقه، شهر أبريل من السنة الجارية، بالتجريدة المغربية المتواجدة بجمهورية إفريقيا الوسطى

وفي هذه الأثناء يعيش مركز صنهاجة ومدينة صفرو حالة استنفار قصوى إعدادا لجنازة الراحل هشام أمحريط، الذي ينتظر أن يوارى جثمانه الثرى، في جنازة عسكرية، وسط حضور رسمي وشعبي مهيب، بمقبرة بودرهم بمدينة صفرو.

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شوف تيفي جثمان جنازة هشام امحريط

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