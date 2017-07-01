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فضيحة وسط مكتب بريد المغرب بالمحمدية..شوفو شنو وقع+فيديو

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 12:58 فضيحة وسط مكتب بريد المغرب بالمحمدية..شوفو شنو وقع+فيديو | بووز
فضيحة وسط مكتب بريد المغرب بالمحمدية..شوفو شنو وقع+فيديو
توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من مواطن مغربي، كشف من خلالها عن وقوع بعض التجاوزات داخل مكتب لبريد المغرب بمدينة المحمدية، والتي أثارت غضب واستياء العشرات من المواطنين.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بشكاية من مواطن مغربي، كشف من خلالها عن وقوع بعض التجاوزات داخل مكتب لبريد المغرب بمدينة المحمدية، والتي أثارت غضب واستياء العشرات من المواطنين.

وأوضح هذا المواطن بأنه حل ظهر أمس الاربعاء بمكتب البريد، ليتفاجأ بغياب الموظفين، وخلال استفساره عن السبب، قيل له إن الموظفة الوحيدة المكلفة غادرت المكتب من أجل تناول وجبة الغذاء بالرغم من وجود العشرات من المواطنين الراغبين في قضاء مصالحهم.
وأشار المواطن إلى أن الموظفة تأخرت في العودة إلى مكتبها لأكثر من الساعة، وهو ما جعل العديد من المواطنين، يعبرون عن غضبهم الشديد بسبب تهاون الموظفين في القيام بواجبهم المهني.

 

 

 

 

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