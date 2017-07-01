عاجل وبالفيديو..هذه هي تفاصيل وفاة راقصة مغربية خلال عملية جراحية تجميلية..والقضية فيها خطأ طبي+تفاصيل مثيرة ﻿

كشف موقع ''أخبارك'' المصري قبل قليل من يومه الخميس، أن الراقصة الاستعراضية ''غزل'' والتي فارقت الحياة يومه الخميس، هي من مواليد الإسكندرية عام 1992، وهي من أصول مغربية، وبدأت الرقص في سن 19 عاما،

"شوف تيفي"

كشف موقع "أخبارك" المصري قبل قليل من يومه الخميس، أن الراقصة الاستعراضية "غزل" والتي فارقت الحياة يومه الخميس، هي من مواليد الإسكندرية عام 1992، وهي من أصول مغربية، وبدأت الرقص في سن 19 عاما، كأصغر راقصة شرقية، حيث بدأت في الرقص الشرقي قبل سنوات من خلال حفلات الزفاف، وبدأت تأخذ طريق الشهرة قبل عامين، بعد أن رآها البعض تنافس الراقصة الأرمينية “صافيناز” بقوة.

وأوضح الموقع المصري تحت عنوان "وفاة راقصة شعبية بسبب خطأ طبي"، أن المطرب الشعبي خضر، قال إن عملية التجميل كانت تهدف إلى تصغير الصدر، ولكن أثناء إجراء العملية فقدت “غزل” الكثير من الدم، ما أحدث لها نزيفا حادا، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها وفارقت الحياة على الفور.

وأضاف الموقع أن عددا من أصدقاء الراقصة من الفنانين الاستعراضيين، قاموا بنعيها عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في مقدمتهم الراقصة برديس، التي عبّرت عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاتها.