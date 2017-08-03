مركز حقوقي يشيد بإسقاط ''الذكورة''و فتح باب مهنة العدول في وجه النساء بالمغرب ﻿

أشاد المركز المغربي لحقوق الإنسان بقرار وزير العدل فتح مهنة العدول أمام النساء كخطوة إيجابية وجريئة، تعكس الإرادة الفعلية من أجل التصدي للفوارق بين الجنسين، في الولوج للمهن القانونية، وغيرها من

''شوف تيفي''

أشاد المركز المغربي لحقوق الإنسان بقرار وزير العدل فتح مهنة العدول أمام النساء كخطوة إيجابية وجريئة، تعكس الإرادة الفعلية من أجل التصدي للفوارق بين الجنسين، في الولوج للمهن القانونية، وغيرها من المهن.

وأفاد المركز الحقوقي، أن وزارة العدل قد فتحت باب الترشيح في وجه النساء، لاجتياز مباراة ولوج سلك العدول، وذلك، تفعيلا للقانون الجديد، ذي المرجع 16ـ03، المنظم لمهنة العدول، من خلال إسقاط شرط "الذكورة"، حيث من المرجح أن تتقدمن لهذه المباراة خريجات كليات الحقوق وكليات الشريعة وأصول الدين، إلى جانب زملائهن من الذكور.

وإعتبر ذات المصدر، بكون المبادرة تفعيلا لالتزام المغرب بمقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة المادة 11، التي تلزم الدول المصادقة عليه، مثل المغرب، بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل.

وشدد المركز، عن رفضه المطلق للأصوات الداعية إلى الإبقاء على إقصاءالمرأة من مهنة العدول، ويعتبر توجههم مجرد تناقض عبثي صارخ، بين عدم اعتراضهم على ولوج المرأة لقضاء التوثيق، ورفضهم ولوجها لمهنة العدول.

ودعا المركز في ختام بيانه، إلى تفعيل مبدأ الإنصاف والعمل على المساواة بين المرأة والرجل في الولوج إلى المهن، بمختلف أنواعها وإشراك مختلف التخصصات العلمية والمهنية، خاصة المجلس العلمي الأعلى، باعتباره المؤسسة المعنية بالإفتاء، والجمعية الوطنية للعدول، من أجل الإدلاء بوجهة نظرهما، للتقعيد السليم والموضوعي لقرار ولوج المرأة لمهنة العدول، بغية وضع حد للمزايدات الدينية والسياسية غير المجدية.