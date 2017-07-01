صادم وجد خطير..نهاية مؤلمة لحياة شاب أراد تكبير عضوه الذكري ﻿

كشف موقع “Aftonbladet “ السويدي، خلال الأسبوع الجاري، أن شاباً في عقده الثالث، فارق الحياة خلال عملية جراحية، لتكبير عضوه الجنسي، وذلك داخل مصحة خاصة، توجد في ستوكهولم.

"شوف تيفي"

كشف موقع “Aftonbladet “ السويدي، خلال الأسبوع الجاري، أن شاباً في عقده الثالث، فارق الحياة خلال عملية جراحية، لتكبير عضوه الجنسي، وذلك داخل مصحة خاصة، توجد في ستوكهولم.

وأووضح الموقع بأن الشاب، كان في صحة جيدة، الا أنه توفي نتيجة العملية، موضحا بأن التقرير الخاص بهذه الوفاة، أكد بأن هذه أول مرة يموت فيها شخص بسبب خضوعه لهذا النوع من العمليات.

وأكد ذات الموقع أن المحققة في الطب الشرعي، المدعوة بريتا زيلغ، قالت“يجب أن يكون المرء على بينة من المخاطر. لا أعتقد بأن على المرء إجراء عملية جراحية لا لزوم لها”، موضحا أن الشاب الذي لم يكن يعاني من أي مرض اختار نقل الدهون من البطن إلى أعضائه التناسلية عن طريق الحقن إلا أنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة خلال العملية ليفارق الحياة.