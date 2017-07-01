 بعد اكتشاف أقدم إنسان عاقل بالتاريخ في اليوسفية: خبراء يؤكدون أن اكتشافات أخرى في الطريق بالمغرب ستبهر العالم ﻿
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بعد اكتشاف أقدم إنسان عاقل بالتاريخ في اليوسفية: خبراء يؤكدون أن اكتشافات أخرى في الطريق بالمغرب ستبهر العالم

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 11:37 بعد اكتشاف أقدم إنسان عاقل بالتاريخ في اليوسفية: خبراء يؤكدون أن اكتشافات أخرى في الطريق بالمغرب ستبهر العالم | بوليتيك
بعد اكتشاف أقدم إنسان عاقل بالتاريخ في اليوسفية: خبراء يؤكدون أن اكتشافات أخرى في الطريق بالمغرب ستبهر العالم
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن خبراء في مجال الحفريات، أكدوا أن المغرب سيعرف مستقبلا اكتشافات أثرية وتاريخية ستبهر العالم وسيكون صداها كبير، وأكثر وقعا من الاكتشاف التاريخي بجبل ايغود باليوسفية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن خبراء في مجال الحفريات، أكدوا أن المغرب سيعرف مستقبلا اكتشافات أثرية وتاريخية ستبهر العالم وسيكون صداها كبير، وأكثر وقعا من الاكتشاف التاريخي بجبل ايغود باليوسفية والذي عُثر به على أقدم إنسان عاقل في تاريخ الإنسانية.

وأوضح المصدر ذاته بأن المغرب يضم مناطق لم يتم بعد البحث فيها، وبالتالي فإن هناك احتمالا كبيرا إلى أن خبراء في مجال الحفريات من المنتظر أن يعثروا على بقايا بشرية وحتى حيوانية قديمة جدا، يعود تاريخها لآلاف السنوات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال والثقافة، كانت قد أعلنت شهر رمضان الماضي، عن تفاصيل الاكتشاف التاريخي الذي أدخل المغرب للعالمية، حيث أكدت أن فريقا من العلماء، عثر على بقايا إنسان عاقل يعود تاريخه لنحو 300 ألف سنة من الآن.

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مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الاكتشاف الانسان جبل إيغود

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