 وزارة الصحة توضح حقيقة انقطاع بعض الأدوية في الصديليات والمستشفيات ﻿
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وزارة الصحة توضح حقيقة انقطاع بعض الأدوية في الصديليات والمستشفيات

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 11:25 وزارة الصحة توضح حقيقة انقطاع بعض الأدوية في الصديليات والمستشفيات | بوليتيك
وزارة الصحة توضح حقيقة انقطاع بعض الأدوية في الصديليات والمستشفيات
أصدرت وزارة الصحة يومه 3 غشت 2017 بلاغا صحفيا توصلت قناة '' شوف تيفي'' بنسخة منه حول مستجدات وحقيقة انقطاع بعض الأدوية في الصيدليات

"شوف تيفي"

أصدرت وزارة الصحة يومه 3 غشت 2017 بلاغا صحفيا توصلت قناة " شوف تيفي" بنسخة منه حول مستجدات وحقيقة انقطاع بعض الأدوية في الصيدليات والمستشفيات ، وتوضيحا لما سمته أكاذيب وتضليلات ومغالطات بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بانقطاع بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال في الصيدليات والمستشفيات يتضرر منها المواطن المريض والتي من المتوقع أن تخلف أثرا سيئا على المواطن وصحته وعلى كيفية تعاطيه مع سبل العلاج والاستشفاء.

وأوضح البلاغ أن انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة ، ففي فرنسا مثلا وقع نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات وانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية ، وفي المغرب، وكباقي دول العالم، يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية ، ويرجع الأمر لأهميتها كانقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالموارد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية و المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد ، والأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب ، كما أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 263-02 بتاريخ 12-06-2002 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.

وأفاد البلاغ أن الوزارة تقوم بعدة تدابير وللحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية أهمها تتمثل في تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية وموارد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.

وفيما يخص ما نشرته الصحافة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نفاد بعض الادوية الخاصة بعلاج الأطفال من المستشفيات والصيدليات، فأكد البلاغ أن الوزارة تؤكد أن هذه الأدوية هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات ، اثنين منهما فانكوميسين، وأميكاسين يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية ، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام ، وهنا حاليا موجودين لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب.

أما بالنسبة للأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوبار بيطال، فأشار نص البلاغ أنها حقن تستورد بدورها من خارج المغرب ، وتوجد في وضعية احتكارية ، وهي بالفعل في حالة انقطاع ، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مما دفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع.

ولسد الخصاص، أبان البلاغ أن الوزارة بادرت إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوبار بيطال ، وسوف تكون هذه الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة في متناول الأطباء ومستعملي الدواء ، مبدية تساؤل الوزارة عن الغرض من نشر بعض المغالطات، مؤكدة أنها تضع دائما المريض في صلب اهتمامها بمنأى عن أي شكل من أشكال المزايدات.

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شوف تيفي وزارة الصحة انقطاع الادوية في الصيدليات والمستشفيات

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