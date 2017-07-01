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نائب رئيس حركة النهضة التونسية يحل بفاس ضيفا على ''البيجيدي''

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 11:12 نائب رئيس حركة النهضة التونسية يحل بفاس ضيفا على البيجيدي | بوليتيك
نائب رئيس حركة النهضة التونسية يحل بفاس ضيفا على ''البيجيدي''
يحل ''عبد الفتاح مورو'' نائب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ونائب رئيس حركة النهضة ضيفاً على الملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة فاس.

''شوف تيفي''

يحل "عبد الفتاح مورو" نائب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ونائب رئيس حركة النهضة ضيفاً على الملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة فاس.

ويمثل "مورو" رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" الذي إعتذر عن تلبية طلب شبيبة البيجدي للمرة الثانية على التوالي بعد إعتذاره في الملتقى السابق المنظم في أكادير، كما سيحضر ملتقى الشبيبة كذلك شخصيات سياسية ودينية من الجزائر وموريتانيا.

وستعرف الجلسة الإفتتاحية للملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إلقاء كل من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني والقيادي في الحزب مصطفى الرميد، كلمات أمام أزيد من 3000 عضو بشبيبة الحزب وفق توقعات اللجنة المنظمة.

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