 فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان | بوليتيك

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران | بوليتيك

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎ | بووز

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎

شاب حرك لألمانيا وتزوج بألمانية جميلة بزاف ودخلها الإسلام ودارت الحجاب+صور | دولي

شاب حرك لألمانيا وتزوج بألمانية جميلة بزاف ودخلها الإسلام ودارت الحجاب+صور

مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان | حوادث و حقوق

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف تقاف الزوج عن زوجته لقاوه وسط نافورة بتارودانت | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف ''تقاف الزوج عن زوجته'' لقاوه وسط نافورة بتارودانت

فريق القوات المسلحة الملكية ثانيا في القفز بالمظلات ضمن الألعاب العسكرية الدولية | بوليتيك

فريق القوات المسلحة الملكية ثانيا في القفز بالمظلات ضمن الألعاب العسكرية الدولية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 11:05 فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة
نشر أحد الرقاة المغاربة، يومه الخميس، على صفحته بالفايسيبوك، مقطع فيديو عبارة عن تقرير تلفزيوني عربي تم تصوير تفاصيله بالمغرب، يظهر مشعوذة بوجه مكشوف، وهي تكشف استعانتها بملوك الجن والشياطين في

"شوف تيفي"

نشر أحد الرقاة المغاربة، يومه الخميس، على صفحته بالفايسيبوك، مقطع فيديو عبارة عن تقرير تلفزيوني عربي تم تصوير تفاصيله بالمغرب، يظهر مشعوذة بوجه مكشوف، وهي تكشف استعانتها بملوك الجن والشياطين في أعمال السحر والشعوذة.

ويظهر هذا الفيديو المشعوذة وهي تقوم بأعمال سحر وشعوذة خلال ما يسمى بـ "الحضرة"، والتي طالبت قبلها سيدة بالالتزام معها ومع "السياد" أي الجن حتى تستيطع تحقيق مرادها المتمثل في الزواج .

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم، حيث اعتبر الجميع التقرير التلفزيوني العربي بـ "الفضيحة"، داعين المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق والكشف عن هوية المشعوذة الظاهرة به.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرقاة مشعوذ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان | حوادث و حقوق

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف تقاف الزوج عن زوجته لقاوه وسط نافورة بتارودانت | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف ''تقاف الزوج عن زوجته'' لقاوه وسط نافورة بتارودانت

عاجل وبالصور..حادثة سير مروعة بتاونات..والضحايا من أسرة واحدة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حادثة سير مروعة بتاونات..والضحايا من أسرة واحدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اغتصاب رجال وتصويرهم في أوضاع جنسية | شوف الصحافة
منذ 5 دقائق

اغتصاب رجال وتصويرهم في أوضاع جنسية

فقمة الحضارة و فـمغرب 2017.. أحصنة كيتسراو فشارع النيل فكازا | بــووز

فقمة الحضارة و فـمغرب 2017.. أحصنة كيتسراو فشارع النيل فكازا

بالفيديو.. شاهد ارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد ارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب 2017

بالفيديو.. شاهد تسجيل 60 حالة تسمم غذائي بتطوان 02/08/2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد تسجيل 60 حالة تسمم غذائي بتطوان 02/08/2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان | بوليتيك

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران | بوليتيك

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎ | بووز

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.