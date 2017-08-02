فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة ﻿

نشر أحد الرقاة المغاربة، يومه الخميس، على صفحته بالفايسيبوك، مقطع فيديو عبارة عن تقرير تلفزيوني عربي تم تصوير تفاصيله بالمغرب، يظهر مشعوذة بوجه مكشوف، وهي تكشف استعانتها بملوك الجن والشياطين في

"شوف تيفي"

نشر أحد الرقاة المغاربة، يومه الخميس، على صفحته بالفايسيبوك، مقطع فيديو عبارة عن تقرير تلفزيوني عربي تم تصوير تفاصيله بالمغرب، يظهر مشعوذة بوجه مكشوف، وهي تكشف استعانتها بملوك الجن والشياطين في أعمال السحر والشعوذة.

ويظهر هذا الفيديو المشعوذة وهي تقوم بأعمال سحر وشعوذة خلال ما يسمى بـ "الحضرة"، والتي طالبت قبلها سيدة بالالتزام معها ومع "السياد" أي الجن حتى تستيطع تحقيق مرادها المتمثل في الزواج .

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم، حيث اعتبر الجميع التقرير التلفزيوني العربي بـ "الفضيحة"، داعين المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق والكشف عن هوية المشعوذة الظاهرة به.