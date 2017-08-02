 إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان | بوليتيك

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران | بوليتيك

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎ | بووز

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎

شاب حرك لألمانيا وتزوج بألمانية جميلة بزاف ودخلها الإسلام ودارت الحجاب+صور | دولي

شاب حرك لألمانيا وتزوج بألمانية جميلة بزاف ودخلها الإسلام ودارت الحجاب+صور

مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان | حوادث و حقوق

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف تقاف الزوج عن زوجته لقاوه وسط نافورة بتارودانت | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف ''تقاف الزوج عن زوجته'' لقاوه وسط نافورة بتارودانت

فريق القوات المسلحة الملكية ثانيا في القفز بالمظلات ضمن الألعاب العسكرية الدولية | بوليتيك

فريق القوات المسلحة الملكية ثانيا في القفز بالمظلات ضمن الألعاب العسكرية الدولية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 10:59 إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان | بوليتيك
إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان
نفت إدارة معهد باستور المغرب، ما يروج في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول نفاذ مخزون حقن علاج السرطان، نفيا قطاعا، وأعلنت، بكل مسؤولية، أنها سهرت على توزيع هذا الدواء

"شوف تيفي"

نفت إدارة معهد باستور المغرب، ما يروج في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول نفاذ مخزون حقن علاج السرطان، نفيا قطاعا، وأعلنت، بكل مسؤولية، أنها سهرت على توزيع هذا الدواء، بمجرد نشر ثمنه الرسمي بالجريدة الرسمية، على كل الصيادلة والممونين عبر تراب المملكة من أجل تقريب وتسهيل العلاج للمواطنين بدل التنقل إلى مقر المعهد من مختلف المدن خاصة النائية منها، كما أن المعهد يتوفر حاليا على مخزون كافي لتغطية كل طلبات المواطنين.

وحسب بلاغ صدر عن وزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فمن جهة أخرى، فإن إدارة معهد باستور المغرب، وفي إطار مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-176 بتاريخ 23 يونيو 1967 المنظم لمهام معهد باستور المغرب، أكدت أنها ما فتئت تسهر على استيراد وتوزيع كل اللقاحات والامصال والمواد البيولوجية الضرورية لصحة المواطنين دون انقطاع ، وأنها تعمل في إطار الحكامة الجيدة وحسن التسييرفي هذا المجال، وذلك بتطبيق الاثمنة القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية، وأنها تتوفر على مركز منظم ومرتب للمخزون من هذه المواد التي تدخل ضمن اختصاصاته مثل لقاح داء السعار ولقاح الحمى الصفراء ولقاح الحمى الشوكية، والديفتيريا وحقن علاج السرطان و غيرها من اللقاحات و المواد البيولوجية.

وأكدت إدارة معهد باستور، يضيف البلاغ، أنها تحملت ومازالت تتحمل كامل المسؤولية في مختلف المناسبات والحملات العلاجية الموسمية واليومية خدمة للمواطنين وللصالح العام بفضل الحكامة الجيدة وحسن التسيير والتنظيم، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة مشروع إنتاج اللقاحات والأمصال بالمعهد كصناعة محلية ضمانا للاستمرارية والاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المواد البيولوجية باستور المنابر الإعلامية العلاج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران | بوليتيك

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران

فريق القوات المسلحة الملكية ثانيا في القفز بالمظلات ضمن الألعاب العسكرية الدولية | بوليتيك

فريق القوات المسلحة الملكية ثانيا في القفز بالمظلات ضمن الألعاب العسكرية الدولية

مطالبة الدولة المغربية اعتقال رئيس السودان يوم غد بالرباط | بوليتيك

مطالبة الدولة المغربية اعتقال رئيس السودان يوم غد بالرباط

العثماني يدعو الحكومة إلى اجتماع مفاجيء يجرى في هذه اللحظات | بوليتيك

العثماني يدعو الحكومة إلى اجتماع مفاجيء يجرى في هذه اللحظات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اغتصاب رجال وتصويرهم في أوضاع جنسية | شوف الصحافة
منذ 5 دقائق

اغتصاب رجال وتصويرهم في أوضاع جنسية

فقمة الحضارة و فـمغرب 2017.. أحصنة كيتسراو فشارع النيل فكازا | بــووز

فقمة الحضارة و فـمغرب 2017.. أحصنة كيتسراو فشارع النيل فكازا

بالفيديو.. شاهد ارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد ارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب 2017

بالفيديو.. شاهد تسجيل 60 حالة تسمم غذائي بتطوان 02/08/2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد تسجيل 60 حالة تسمم غذائي بتطوان 02/08/2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

فيديو جد خطير..مشعوذة مغربية بوجه مكشوف تعلن استعانتها بملوك الجن والشياطين+تفاصيل جد صادمة

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان | بوليتيك

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران | بوليتيك

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎ | بووز

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.