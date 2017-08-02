إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان ﻿

نفت إدارة معهد باستور المغرب، ما يروج في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول نفاذ مخزون حقن علاج السرطان، نفيا قطاعا، وأعلنت، بكل مسؤولية، أنها سهرت على توزيع هذا الدواء

"شوف تيفي"

نفت إدارة معهد باستور المغرب، ما يروج في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول نفاذ مخزون حقن علاج السرطان، نفيا قطاعا، وأعلنت، بكل مسؤولية، أنها سهرت على توزيع هذا الدواء، بمجرد نشر ثمنه الرسمي بالجريدة الرسمية، على كل الصيادلة والممونين عبر تراب المملكة من أجل تقريب وتسهيل العلاج للمواطنين بدل التنقل إلى مقر المعهد من مختلف المدن خاصة النائية منها، كما أن المعهد يتوفر حاليا على مخزون كافي لتغطية كل طلبات المواطنين.

وحسب بلاغ صدر عن وزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فمن جهة أخرى، فإن إدارة معهد باستور المغرب، وفي إطار مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-176 بتاريخ 23 يونيو 1967 المنظم لمهام معهد باستور المغرب، أكدت أنها ما فتئت تسهر على استيراد وتوزيع كل اللقاحات والامصال والمواد البيولوجية الضرورية لصحة المواطنين دون انقطاع ، وأنها تعمل في إطار الحكامة الجيدة وحسن التسييرفي هذا المجال، وذلك بتطبيق الاثمنة القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية، وأنها تتوفر على مركز منظم ومرتب للمخزون من هذه المواد التي تدخل ضمن اختصاصاته مثل لقاح داء السعار ولقاح الحمى الصفراء ولقاح الحمى الشوكية، والديفتيريا وحقن علاج السرطان و غيرها من اللقاحات و المواد البيولوجية.

وأكدت إدارة معهد باستور، يضيف البلاغ، أنها تحملت ومازالت تتحمل كامل المسؤولية في مختلف المناسبات والحملات العلاجية الموسمية واليومية خدمة للمواطنين وللصالح العام بفضل الحكامة الجيدة وحسن التسيير والتنظيم، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة مشروع إنتاج اللقاحات والأمصال بالمعهد كصناعة محلية ضمانا للاستمرارية والاكتفاء الذاتي في هذا المجال.