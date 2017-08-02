حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران ﻿

لم تمض إلا شهور قليلة على الحرب الكلامية التي تبادلها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ''بنكيران ''، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ''حصاد '' ، واتنقل الصراع الى إقدام ''حصاد''

"شوف تيفي"

لم تمض إلا شهور قليلة على الحرب الكلامية التي تبادلها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "بنكيران "، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي "حصاد " ، واتنقل الصراع الى إقدام "حصاد" على تنزيل عدة قوانين وأجرأتها على أرض الواقع، معتمدا في ذلك مراجعة وإلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران السابقة.

وحسب يومية “أخبار اليوم”، في عددها ليوم الخميس 3 غشت، فقد أشر حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، على مشروعي مرسومين، وينتظر أن يعرضا على مجلس حكومي مقبل، أحدهما يتضمن مادة واحدة، تقول ب”نسخ” أي الإلغاء التام لمرسوم سابق أصدره وزير التعليم العالي في حكومة عبد الإله بنكيران لحسن الداودي، ويتعلق بإحداث مدارس “بوليتيكنيك” في مختلف جامعات المغرب، فيما يدخل المرسوم الثاني بعض التعديلات على المرسوم السابق لخطوة إحداث مدارس البوليتيكنيك، ويخص توحيد عدد من المدارس التابعة لها.

حصاد سارع منذ الأيام الأولى، حسب مقال يومية “أخبار اليوم”، على رأس وزارة التعليم إلى اتخاذ قرارات تتراجع عن سياسات حكومة بنكيران، وأولها كان تغيير مقرر التربية الإسلامية، بطلب من أساتذة للفلسفة اعتبروه مسيئا لمادتهم، علما أن الحكومة السابقة وضعت تلك المقررات بعد استشارات واسعة شملت كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الدينية.

وقد سبق لبنكيران أن وجه الخطاب لحصاد في كلمة أمام الفريق النيابي لحزبه بمجلس النواب والمستشارين ، بثها الموقع الإلكتروني للحزب أبريل الماضي وقال : "عندك تظن أن وزارة التربية الوطنية بحالها بحال ايلا كتسير وزارة الداخلية " بعدما قال لنواب حزبة : "يلزمكم التصدي لما ينوي حصاد القيام" في نفس الخطاب.