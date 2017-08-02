شاب حرك لألمانيا وتزوج بألمانية جميلة بزاف ودخلها الإسلام ودارت الحجاب+صور ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا جمعت بين شاب عربي وفتاة أوروبية، قيل إنهما عقدا قرانهما أخيرا بالديار الألمانية، بعد علاقة حب كبيرة جمعت بينهما.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا جمعت بين شاب عربي وفتاة أوروبية، قيل إنهما عقدا قرانهما أخيرا بالديار الألمانية، بعد علاقة حب كبيرة جمعت بينهما.

وحسب ناشري هذه الصور فإن الأمر يتعلق بشاب جزائري هاجر إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية وفتاة ألمانية، ارتبطت به بشكل رسمي، وقررت دخول الإسلام والالتزام بوضع الحجاب الإسلامي.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الصور وخاصة مع دخول الفتاة الألمانية الجميلة الإسلام، موضحين أن الارتباط بفتاة بالغربة، يعتبر الحل الوحيد للراغبين في الحصول على أوراق الإقامة وتكوين أسرة.