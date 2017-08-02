 مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان | بوليتيك

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران | بوليتيك

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎ | بووز

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎

شاب حرك لألمانيا وتزوج بألمانية جميلة بزاف ودخلها الإسلام ودارت الحجاب+صور | دولي

شاب حرك لألمانيا وتزوج بألمانية جميلة بزاف ودخلها الإسلام ودارت الحجاب+صور

مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان | حوادث و حقوق

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف تقاف الزوج عن زوجته لقاوه وسط نافورة بتارودانت | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف ''تقاف الزوج عن زوجته'' لقاوه وسط نافورة بتارودانت

فريق القوات المسلحة الملكية ثانيا في القفز بالمظلات ضمن الألعاب العسكرية الدولية | بوليتيك

فريق القوات المسلحة الملكية ثانيا في القفز بالمظلات ضمن الألعاب العسكرية الدولية

عاجل..أخيرا وبعد سنوات: وقف إطلاق النار في سوريا | دولي

عاجل..أخيرا وبعد سنوات: وقف إطلاق النار في سوريا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 09:39 مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس | حوادث و حقوق
مثير..هذا مصير مصور النساء عاريات داخل حمام شعبي بمدينة مكناس
آخذت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أول أمس الثلاثاء، المتهم ''ح.خ'' من أجل انتاج قصد العرض وحيازة صور منافية للأخلاق والآداب العامة ومواد إباحية، وعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا،

"شوف تيفي"

آخذت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أول أمس الثلاثاء، المتهم "ح.خ" من أجل انتاج قصد العرض وحيازة صور منافية للأخلاق والآداب العامة ومواد إباحية، وعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لحالته الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الخميس، فإن القضية تفجرت عندما تم إيقاف المتهم البالغ من العمر 36 سنة، بحي تواركة بالعاصمة الإسماعيلية إثر مطاردته من قبل مجموعة من الأشخاص، بعدما ضبطته إحدى العاملات "كسالة" بحمام سيدي عياد بحي السلطان سيدي محمد بن عبد الله متلبسا بفناء تغيير الملابس وهو بصدد أخذ صور وفيديوهات لنساء عاريات وشي عاريات بواسطة هاتفه الذكي ما جعلها تسارع إلى إخبار أحد العاملين بالحمام الخاص بالذكور، فصادف ذلك مرور دورية للشرطة والتي أوقفته وأحالته على عناصر الدائرة الرابعة عشر للشرطة التي كانت تؤمن ساعتها ديمومة الأمن العمومي بالمنطقة الثانية بمكناس.

وأوضح المصدر عينه أنه وبعد تصفح الهاتف المحمول المحجوز وجرد فيديوهاته المصورة والمخزنة بذاكرته، تأكد أنها تتوفر على ما مجموعه فيديو 14 و74 صورة لنساء عاريات وهن بصدد تغيير ملابسهن بفناء الحمام المذكور، بالإضافة إلى صور وفيديوهات التقطهامن أماكن أخرى ضمنها فيديو يظهر امرأة عارية وأخرى بصدد الاستحمام وثالثة عارية رفقة قاصر، وامرأة من الخلف ترتدي لباسا أحمر وهي بصدد الاستحمام وفيديو خامس لفتاة داخل منزل وهي مستقلة فوق الفراش بثياب النوم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مكناس ستة أشهر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان | حوادث و حقوق

خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف تقاف الزوج عن زوجته لقاوه وسط نافورة بتارودانت | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..سحور خطير بزاف ''تقاف الزوج عن زوجته'' لقاوه وسط نافورة بتارودانت

عاجل وبالصور..حادثة سير مروعة بتاونات..والضحايا من أسرة واحدة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حادثة سير مروعة بتاونات..والضحايا من أسرة واحدة

مثير وجد صادم...وهاذ الشي اللي بقا: اغتصاب رجال وتصويرهم في أوضاع جنسية مثيرة بتمارة+تفاصيل لا تصدق | حوادث و حقوق

مثير وجد صادم...وهاذ الشي اللي بقا: اغتصاب رجال وتصويرهم في أوضاع جنسية مثيرة بتمارة+تفاصيل لا تصدق

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اغتصاب رجال وتصويرهم في أوضاع جنسية | شوف الصحافة
منذ 2 دقائق

اغتصاب رجال وتصويرهم في أوضاع جنسية

فقمة الحضارة و فـمغرب 2017.. أحصنة كيتسراو فشارع النيل فكازا | بــووز

فقمة الحضارة و فـمغرب 2017.. أحصنة كيتسراو فشارع النيل فكازا

بالفيديو.. شاهد ارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب 2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد ارتفاع عدد السياح الوافدين على المغرب 2017

بالفيديو.. شاهد تسجيل 60 حالة تسمم غذائي بتطوان 02/08/2017 | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد تسجيل 60 حالة تسمم غذائي بتطوان 02/08/2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان | بوليتيك
منذ 8 دقائق

إدارة معهد باستور بالمغرب تكشف حقيقة نفاذ مخزون حقن علاج مرض السرطان

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران | بوليتيك

حصاد يحاول إلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎ | بووز

بالفيديو..سار لمرضى السرطان..اكتشاف دواء جديد و فعال‎

شاب حرك لألمانيا وتزوج بألمانية جميلة بزاف ودخلها الإسلام ودارت الحجاب+صور | دولي

شاب حرك لألمانيا وتزوج بألمانية جميلة بزاف ودخلها الإسلام ودارت الحجاب+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.