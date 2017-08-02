خطير..بوكاديوس يصيب أمنيين ودركيين بتسمم بتطوان ﻿

أغلقت السلطات المحلية بتطوان، مساء أول أمس الثلاثاء، محلا لبيع المأكولات الخفيفة بشارع الجيش الملكي، بعد إصابة ما يقارب عشرين شخصا، بينهم أمنيون ودركيون بتسممات غذائية نتيجة تناولهم في الغالب

''شوف تيفي''

أغلقت السلطات المحلية بتطوان، مساء أول أمس الثلاثاء، محلا لبيع المأكولات الخفيفة بشارع الجيش الملكي، بعد إصابة ما يقارب عشرين شخصا، بينهم أمنيون ودركيون بتسممات غذائية نتيجة تناولهم في الغالب لساندويش ''بوكاديوس'' وذلك حين انتهاء التحقيقات الجارية وتحليل عينات من المواد المشتبه في إمكانية تسميمها لزبناء المحل.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الخميس، فقد كان مجموعة من الأشخاص، من بينهم أمنيون ودركيون، يوجدون بتطوان ضمن العناصر المتنقلة لتأمين الزيارة الملكية، قد تناولوا بدورهم وجبات بالمحل ذاته، قبل أن يشعر كل على حدة بمغص وغثيان وإسهال حاد، سيتبين لاحقا أنها نفس الأعراض التي ظهرت على عدد من الأشخاص الذين حلوا بالمستشفى المدني، أو ببعض المصحات، قاسمهم المشترك هو تناولهم وجبات خفيفة بالمطعم ذاته.

وأكدت مصادر طبية متفرقة أن الجميع خضع للعلاج كل حسب حالته ومستوى الخطورة التي شكلها التسمم بالنسبة له، وتم وضع الحالات الحرجة بمصحة الهلال الأحمر بتطوان، وعددها لا يتجاوز سبع حالات، فيما غادر الباقون المستشفى ويخضعون للعلاج بواسطة الأدوية.