صادم وبالصور..سحور خطير بزاف ''تقاف الزوج عن زوجته'' لقاوه وسط نافورة بتارودانت ﻿

نشر أحد الرقاة المغاربة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مجموعة من الصور التي قال إنها تعود لأعمال سحر وشعوذة تم العثور عليها، أمس الأربعاء، داخل ''نافورة'' بمدينة تارودانت.

''شوف تيفي''

نشر أحد الرقاة المغاربة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مجموعة من الصور التي قال إنها تعود لأعمال سحر وشعوذة تم العثور عليها، أمس الأربعاء، داخل ''نافورة'' بمدينة تارودانت.

وأوضح هذا الراقي أن الأمر يتعلق بسحر يسمى ''تقاف الزوج عن زوجته''، وهو ما جعل العشرات من النشطاء يتفاعلون بكثافة، معبرين عن صدمتهم الكبيرة من الصور ومضمون سحرها، معبرين في الوقت نفسه عن دهشتهم بسبب انتشار مثل هذه الممارسات.

وأكد نشطاء آخرون في تفاعلهم أن الجهل وقلة الوعي عند البعض، تجعلهم ينساقون وراء مثل هذه الممارسات التي يرفضها الدين نظرا لخطورتها الكبيرة على المجتمع.