عاجل..أخيرا وبعد سنوات: وقف إطلاق النار في سوريا ﻿

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفا لاطلاق النار في محافظة حمص يبدأ تطبيقه الخميس، وذلك بعد اتفاق بين الجيش الروسي والفصائل المقاتلة المعارضة من أجل تشكيل منطقة ثالثة ''لخفض التوتر''، وذلك حسب ما كشفت

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفا لاطلاق النار في محافظة حمص يبدأ تطبيقه الخميس، وذلك بعد اتفاق بين الجيش الروسي والفصائل المقاتلة المعارضة من أجل تشكيل منطقة ثالثة ''لخفض التوتر''، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وصرح المتحدث باسم الوزارة الجنرال ايفور كوناتشنكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية، أن ''فصائل المعارضة المعتدلة والقوات الحكومية ستلتزم وقفا تاما لإطلاق النار في منطقة ثالثة لخفض التوتر في شمال مدينة حمص، وذلك بموجب الاتفاق الموقع في القاهرة في أواخر يوليوز بين عسكريين روس ومقاتلين من المعارضة السورية.



