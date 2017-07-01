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صادم..فتاة حسناء عارضة أزياء تنتحر شنقا

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 23:08 صادم..فتاة حسناء عارضة أزياء تنتحر شنقا | دولي
صادم..فتاة حسناء عارضة أزياء تنتحر شنقا
قامت عارضة أزياء حسناء في بنغلاديش، خلال الأسبوع الجاري، على شنق نفسها، وهي تجري محادثة بواسطة الفيديو عبر هاتفها النقال مع زوجها.

"شوف تيفي"

قامت عارضة أزياء حسناء في بنغلاديش، خلال الأسبوع الجاري، على شنق نفسها، وهي تجري محادثة بواسطة الفيديو عبر هاتفها النقال مع زوجها.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية، يومه الأربعاء فقد أفادت صحيفة "تايمز أوف ذا إنديا"، بأن أقارب ريسيلا بينتي البالغة من العمر 22 عاما، وجدوها معلقة بحبل في منزلها ولا تستجيب لهم، فسارعوا لنقلها إلى المستشفى، التي فارقت بها الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن تحقيقات الشرطة، قالت إن الدافع وراء الانتحار ليس مؤكدا حتى الآن، لكن هناك احتمال إلى أن مشاكل مع زوجها كانت وراء الانتحار.

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