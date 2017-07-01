مثير..الطلياني مشا فيها: وها شحال ديال الحبس كيتسناه بعدما شدوه بسبب الكوكايين والقضية فيها فتاة ﻿

رجح مصدر مقرب من الفنان الجزائري رضا الطلياني في اتصال له مع يومية الصباح، أن يحكم على صاحب ''فابيني'' بـ 8 أشهر نافذة على الأقل، خاصة أنه دخل الأحد الماضي في شجار مع رجال الأمن التونسي الذين تدخلوا بعد

"شوف تيفي"

رجح مصدر مقرب من الفنان الجزائري رضا الطلياني في اتصال له مع يومية الصباح، أن يحكم على صاحب "فابيني" بـ 8 أشهر نافذة على الأقل، خاصة أنه دخل الأحد الماضي في شجار مع رجال الأمن التونسي الذين تدخلوا بعد معركة نشبت بينه وبين إحدى الفتيات التي كانت ترافقه بعد نهاية سهرته في الحمامات بتونس.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فالشرطة، اكتشفت حيازة الطلياني لحوالي "غرام" من مخدر الكوكايين، كان للاستهلاك الشخصي، تم اعتقاله على إثره، رغم أن محاميه أكد أن الكمية لم تكن بحوزته وقد تعرض لمؤامرة.