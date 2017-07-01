مثير وجد صادم...وهاذ الشي اللي بقا: اغتصاب رجال وتصويرهم في أوضاع جنسية مثيرة بتمارة+تفاصيل لا تصدق ﻿

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بعين عودة ضواحي تمارة، أمس الثلاثاء، شخصين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط

"شوف تيفي"

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بعين عودة ضواحي تمارة، أمس الثلاثاء، شخصين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدة متابعتهما بتهم تكوين عصابة إجرامية وهتك العرض وتصوير مشاهد جنسية والسرقات بالعنف ومحاولة إيذاء الضابطة القضائية أثناء مزوالة مهامها وحيازة السلاح الأبيض، بعدما كشفت التحقيقات هتك عرض بعض الضحايا تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض مع التصوير في أوضاع جنسية مثيرة توثق لعميلة الاعتداء الجنسي.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد قال مصدر مطلع باستئنافية الرباط، أن عناصر الدرك الملكي أوقفت المتهمين ساعات من تصريح أحد الضحايا من أزيلال بتعرضه لهتك العرض وسلب ما بحوزته من أموال، وطاردت عناصر الدرك الملكي الموقوفين بحي "البام"، وأشهر المتهمان الأسلحة البيضاء ورشقا الدرك بالحجارةـ وبعد مواجهة عنيفة معهما استسلما لعناصر التدخل.

وحسب اليومية فإن الأمر يتعلق بالملقبين "ولد حيدون" و "ولد كرشان"، لهما سوابق عدلية في مجال السرقات والضرب والجرح والاتجار بالممنوعات، وقد اعترفا خلال وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بهتك عرض أحد الضحايا وتصويره بهاتف ذكي بعد سرقته.