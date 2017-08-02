 بالصورة..هذه هي حقيقة منع كلية بمراكش الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد ﻿
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بالصورة..هذه هي حقيقة منع كلية بمراكش الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 22:01 بالصورة..هذه هي حقيقة منع كلية بمراكش الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد | مجتمع
بالصورة..هذه هي حقيقة منع كلية بمراكش الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، وثيقة عبارة عن إعلان، قيل إنها صادرة عن كلية العلوم القانوينة والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والتي تفيد أن إدارة الكلية، منعت

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، وثيقة عبارة عن إعلان، قيل إنها صادرة عن كلية العلوم القانوينة والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والتي تفيد أن إدارة الكلية، منعت كل طالب وطالبة من الجلوس على انفراد داخل الكلية، وذلك بسبب العدد الكبير من الشكايات التي توصلت بها.

وعلاقة بالموضوع، كذب مصدر "شوف تيفي" هذه المعطيات، موضحا بأن الإعلان المتداول مفبرك، وما تضمنه مجرد إشاعة لا أساس له من الصحة.وعبر المصدر ذاته عن استغرابه من نشر مثل هذه الإشاعة التي تهدف إلى التفرقة وخلق الفتنة داخل الكلية المذكورة.

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