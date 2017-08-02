خطير..سفاح يحمل سلاحا ناريا يتجول بمكة المكرمة..وهذا ما قرره مستشار الملك السعودي ﻿

كشفت وسائل إعلام سعودية، يومه الأربعاء، أن خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بالقبض على مطلق النار على القطط بجدة والتحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام سعودية، يومه الأربعاء، أن خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بالقبض على مطلق النار على القطط بجدة والتحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.



وأوضحت المصادر ذاتها أن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، نشر تغريدة عبر موقع "تويتر"، يفيد بأن أمير مكة وجه شرطة المنطقة بالقبض على قاتل القطط، وقد بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالبحث عن شخص انتشر له مقطع فيديو، وهو يقتل عدة قطط في أحياء سكنية بمحافظة جدة، مستخدما بندقية صيد.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، هاشتاغ "سفاح القطط"، عبروا من خلاله على غضبهم الشديد من القاتل أو "السفاح" كما لُقب.