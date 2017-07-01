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العثماني يدعو الحكومة إلى اجتماع مفاجيء يجرى في هذه اللحظات

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 21:44 العثماني يدعو الحكومة إلى اجتماع مفاجيء يجرى في هذه اللحظات | بوليتيك
العثماني يدعو الحكومة إلى اجتماع مفاجيء يجرى في هذه اللحظات
كشف نبيل بن عبد الله وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في تصريح مقتضب ''لشوف تيفي'' أن إجتماع أعضاء الحكومة لازال متواصلا لحدود هذه اللحظات برئاسة سعد الدين العثماني.

''شوف تيفي''

كشف نبيل بن عبد الله وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في تصريح مقتضب "لشوف تيفي" أن إجتماع أعضاء الحكومة لازال متواصلا لحدود هذه اللحظات برئاسة سعد الدين العثماني.

وأضاف الوزير، أن الحاضرين للإجتماع منكبون حول دراسة الإعداد لقانون المالية لسنة 2018، مؤكدا بأنه إجتماع داخلي لأعضاء الحكومة حول قانون المالية المقبل، "لاقل ولا أكثر".

هذا، وأثارت دعوة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للإجتماع الذي يجري في هذه اللحظات، موجة من الشكوك حول علاقة الإجتماع بنتائج التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة التحقيق المشتركة بين مفتشتي وزارتي الداخلية والمالية حول "الحسيمة منارة المتوسط" بأوامر ملكية.

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