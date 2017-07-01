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بعد اكتشاف أقدم إنسان في التاريخ بالمغرب: هذا ما تقرر بخصوص المكان الذي عثر به على هذا الاكتشاف التاريخي

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 20:21 بعد اكتشاف أقدم إنسان في التاريخ بالمغرب: هذا ما تقرر بخصوص المكان الذي عثر به على هذا الاكتشاف التاريخي | بوليتيك
بعد اكتشاف أقدم إنسان في التاريخ بالمغرب: هذا ما تقرر بخصوص المكان الذي عثر به على هذا الاكتشاف التاريخي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، سيقوم بعد غد الجمعة بزيارة خاصة إلى موقع جبل إيغود باليوسفية الذي عثر به على بقايا أقدم إنسان لصنف الإنسان العاقل.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن وزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، سيقوم بعد غد الجمعة بزيارة خاصة إلى موقع جبل إيغود باليوسفية الذي عثر به على بقايا أقدم إنسان لصنف الإنسان العاقل.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة، جاءت من أجل تسييج المكان، وتحويله لموقع أثري سيدخل ضمن أهم وأكبر المواقع الأثرية بالعالم، وذلك بطلب من فعاليات المجتمع المدني العالمي ، تنوي القيام بزيارات له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد ذات المصدر أن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تجعل جبل إيغود قبلة مهمة للراغبين في رؤية المكان الذي اكتشف فيه علماء بقايا أقدم إنسان في التاريخ.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال والثقافة، كانت قد أعلنت شهر رمضان الماضي، عن تفاصيل هذا الاكتشاف الذي أدخل المغرب للعالمية، حيث أكدت أن فريقا من العلماء، عثر على بقايا انسان عاقل يعود تاريخه لنحو 300 ألف سنة من الآن.

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المغرب شوف تيفي الاكتشاف الانسان جبل إيغود

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