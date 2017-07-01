''النيران'' و''المواجهات'' تسبق الإستفتاء على التعديلات الدستورية بموريتانيا ﻿

أكدت مصادر محلية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الأربعاء اندلاع النيران ، بمقر واحد على الأقل تابع للحملة الدعائية الممهدة للإستفتاء على تعديلات دستورية أثارت جدلا واسعا بين الموريتانيين.

''شوف تيفي''

أكدت مصادر محلية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الأربعاء اندلاع النيران ، بمقر واحد على الأقل تابع للحملة الدعائية الممهدة للإستفتاء على تعديلات دستورية أثارت جدلا واسعا بين الموريتانيين.



وأورد موقع "أنباء أنفو" أن خيمة مضروبة فى حي ‘‘كارفور‘‘ وسط العاصمة نواكشوط أحرقت بالكامل مع محتوياتها من أثاث وغيره حيث لم يبق لها أثر على الإطلاق، حيث تشهد العاصمة حالة احتقان حادة تخللتها الأيام الماضية صدامات ومواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على تعديلات دستورية أسقطها مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) وسط إصرار من النظام الحاكم على تمريرها عبر استفتاء مقرر فى الخامس من شهرغشت الجارى.



وحسب ذات المصدر، فقد عاد اليوم الأربعاء إلى العاصمة نواكشوط الرئيس محمد ولد عبد العزيز من مدينة "نواذيبو" شمال البلاد، حيث من المقرر أن يترأس غدا الخميس مهرجانا شعبيا بالعاصمة فى سياق حملة الدعاية للإستفتاء على التعديلات الدستورية.