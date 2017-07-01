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يا ربي السلامة..آش هاد شي واقع: معركة دموية بالأسلحة البيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة ببرشيد

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 19:07 يا ربي السلامة..آش هاد شي واقع: معركة دموية بالأسلحة البيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة ببرشيد | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..آش هاد شي واقع: معركة دموية بالأسلحة البيضاء تنتهي بجريمة قتل بشعة ببرشيد
اهتز الحي الحسني بمدينة برشيد، يومه الاربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور تلقى طعنة قاتلة على مستوى الكلية، وجهها له شاب آخر دخل معه في معركة دموية.

"شوف تيفي"

اهتز الحي الحسني بمدينة برشيد، يومه الاربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور تلقى طعنة قاتلة على مستوى الكلية، وجهها له شاب آخر دخل معه في معركة دموية.

وحسب المعطيات المتوفرة الخاصة بهذه الجريمة، فإن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين الطرفين، حيث دخلا في نقاش حاد، تطور إلى تبادل للضرب بواسطة الأسلحة البيضاء، قبل أن يقوم مرتكب الجريمة البالغ من العمر 30 بتوجيه طعنة مميتة للضحية البالغ من العمر قيد حياته 26 سنة، والذي سقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء .

وفور وقوع هذه الجريمة البشعة، حلت المصالح الأمنية بالحي الحسني الذي يعتبر من أكبر وأهم الأحياء الشعبية بمدينة برشيد، وقامت بعمليات تمشيطية موسعة، مكنتها من اعتقال القاتل، بينما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة برشيد، شهدت في الآونة الأخيرة العديد من جرائم القتل البشعة التي هزت الرأي العام البرشيدي، ومن بينها تلك التي وقعت شهر رمضان الماضي.

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المغرب شوف تيفي التشريح جريمة قتل برشيد الكلية

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