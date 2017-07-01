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الإتحاد الإشتراكي يعلن تجاوبه مع الخطاب الملكي في أفق ''إفراز نظام سياسي سليم''

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 19:11 الإتحاد الإشتراكي يعلن تجاوبه مع الخطاب الملكي في أفق إفراز نظام سياسي سليم | بوليتيك
الإتحاد الإشتراكي يعلن تجاوبه مع الخطاب الملكي في أفق ''إفراز نظام سياسي سليم''
كشف المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي عن تجاوبه مع التشخيص الذي وٓرَدَ في الخطاب الملكي، للوضعية العامة في البلاد، سواء بالنسبة للأوضاع المختلفة، أو بالنسبة للمشاكل المزمنة التي تعرفها

شوف تيفي

كشف المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي عن تجاوبه مع التشخيص الذي وٓرَدَ في الخطاب الملكي، للوضعية العامة في البلاد، سواء بالنسبة للأوضاع المختلفة، أو بالنسبة للمشاكل المزمنة التي تعرفها الإدارة المغربية، بصفة عامة، أو فيما يتعلق بالمؤاخذات التي عبر عنها اتجاه الإدارة الترابية، بصفة خاصة، والنقد الذي وجهه للنخبة السياسية وللأحزاب.

وأكد المكتب السياسي في بلاغه أن "تجاوبه مع هذا التشخيص القوي والصريح، نابع من ثقته في الإرادة الصادقة للملك محمد السادس، لتكريس تقدم بلادنا، نحو التطور والتحديث وإعلاء قيم النزاهة والكفاءة والمسؤولية، في أفق إفراز نظام سياسي سليم يتماشى والتعاقد الوطني الشامل الذي أسس له دستور البلاد الجديد."

وأوضح الاتحاد الإشتراكي في بلاغ صادر عقب إجتماعه يوم أمس الثلاثاء، أن "مواقفه وتقاريره تضمنت تشريحاً دقيقاً للأمراض السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تنخر الجسد المغربي، كما تضمن اقتراحات للخروج من هذه الأوضاع، مركزًا على ضرورة التقدم في بناء دولة الحق والقانون وإعمال آليات الحكامة والشفافية ومحاربة الريع والفساد، وتغيير المنظومة الانتخابية لإبراز تمثيلية ديمقراطية وحداثية، ونخب نزيهة وكفؤة، وتغيير النموذج التنموي للقضاء على الفوارق الطبقية والمجالية الصارخة..

وسجل المكتب السياسي، "الالتزام الملكي الواضح، باحترام مختلف الصلاحيات الدستورية و ضرورة تحمل المسؤوليات، دون تهرب أو تبريرات واهية، وبمنهجية المراجعة الشاملة، التي توجهت إلى كل الفاعلين ومجمل السياسات العمومية، مع تجديد التلازم الدستوري بين المسؤولية والمحاسبة ، بما يتطلبه ذلك من إجراءات عملية تقدم للرأي العام قاعدة للحكم الموضوعي على التزام كل المؤسسات والهيآت والأفراد بروح ما يريده الملك والشعب المغربي، في أفق إعادة النظر في آليات الحكامة والتنفيذ، والتأكيد على روح المواطنة والإلتزام الصادق لخدمة الصالح العام، باعتبارها مبادئ شكلت هويتنا السياسية المواطِنة باستمرار. ".

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