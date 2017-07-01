 العثماني يستنفر الوزراء لإجتماع خاص تزامنا وإنتهاء التحقيق حول مشاريع ''منارة المتوسط'' ﻿
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العثماني يستنفر الوزراء لإجتماع خاص تزامنا وإنتهاء التحقيق حول مشاريع ''منارة المتوسط''

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 18:40 العثماني يستنفر الوزراء لإجتماع خاص تزامنا وإنتهاء التحقيق حول مشاريع منارة المتوسط | بوليتيك
العثماني يستنفر الوزراء لإجتماع خاص تزامنا وإنتهاء التحقيق حول مشاريع ''منارة المتوسط''
يعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء اليوم الأربعاء إجتماعا خاصا بين وزراء قطاعاته الحكومية، ساعات قبل الموعد الرسمي للمجلس الحكومي الأسبوعي الذي سيعقد غدا صباحا بمقر رئاسة الحكومة.

شوف تيفي

يعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء اليوم الأربعاء إجتماعا خاصا بين وزراء قطاعاته الحكومية، ساعات قبل الموعد الرسمي للمجلس الحكومي الأسبوعي الذي سيعقد غدا صباحا بمقر رئاسة الحكومة.

وإختلفت إفادات المقربين من رئيس الحكومة حول اللقاء الذي يأتي وسط ترقب حول نتائج التحقيق الذي أنجزته اللجنة المشتركة بين مفتشية وزارة الداخلية ووزارة المالية بأمر ملكي على هامش المجلس الوزاري الأخير، حول تعثر برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''.

وحسب ذات المصادر، فالإجتماع كان مبرمجا له منذ الأسبوع الماضي، للإستماع لوزير الإقتصاد المالية حول تنفيذ ميزانية سنة 2017 والإعداد لمشروع المالية لسنة 2018، في إطار مابات يعرف ''بندوة الحكومة''، في حين يرى البعض الاخر أن الإجتماع له علاقة مباشرة بنتائج التحقيق حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

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