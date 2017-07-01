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هام للفتيات..متبقاوش ديرو العدسات اللاصقة: شوفو شنو وقع لفتاة مغربية

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 18:37 هام للفتيات..متبقاوش ديرو العدسات اللاصقة: شوفو شنو وقع لفتاة مغربية | مجتمع
هام للفتيات..متبقاوش ديرو العدسات اللاصقة: شوفو شنو وقع لفتاة مغربية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، واقعة جد خطيرة، ويتعلق الأمر بإصابة فتاة بمرض خطير على متسوى العين، ناجم عن استعمالها الدائم للعدسات اللاصقة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، واقعة جد خطيرة، ويتعلق الأمر بإصابة فتاة بمرض خطير على متسوى العين، ناجم عن استعمالها الدائم للعدسات اللاصقة.

وأكد المتفاعلون مع صورة الفتاة المغربية التي أصيبت بمرض خطير على مستوى العين، أن العدسات اللاصقة الغير طبية، خطيرة جدا على سلامة أعين الفتيات وخاصة تلك التي لا تتوفر على الجودة "ديال الشينوا" والتي يتم اقتناؤها بأسعار رخيصة.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء بإطلاق حملة واسعة عبر الفايسبوك تهدف إلى توعية الفتيات بخطورة هذه العدسات اللاصقة.

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