فضحية تهز ضواحي فاس: شيباني حصلوه كيغتصب طفلة وسط المحل التجاري ديالو..وها شنو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملك بدوار سخينات بسيدي حرازم ضواحي فاس، اعتقلت عشية أمس الثلاثاء، مسنا، تم ضبطه متلبسا باغتصاب طفلة داخل محله التجاري.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملك بدوار سخينات بسيدي حرازم ضواحي فاس، اعتقلت عشية أمس الثلاثاء، مسنا، تم ضبطه متلبسا باغتصاب طفلة داخل محله التجاري.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مواطنين، ضبطوا المعني بالأمر البالغ من العمر 65 سنة وهو يدخل الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات إلى محله التجاري المتخصص في صناعة الأفرشة ويغلق أبوابه، ليسارعوا إلى محاصرته، وإبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأضاف المصدر ذاته بأن الدرك عثر على الطفلة بدون ملابس، بعد اقتحامهم المحل، ليتم إيقاف المسن الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.