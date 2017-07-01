مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر وطامعين تدخلو ''للجنة ﻿

تنقالت العديد من الصفحات الفايسبوكية الجزائرية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلالها نائب برلماني جزائري وهو يتهم المسؤولين بسرقة الجزائر، قائلا ''آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو

"شوف تيفي"



تنقالت العديد من الصفحات الفايسبوكية الجزائرية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلالها نائب برلماني جزائري وهو يتهم المسؤولين بسرقة الجزائر، قائلا "آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر بأكملها وطامعين دخلو للجنة..والله ما دخلو للجنة".

وحسب المعطيات التي كشفت عنها هذه الصفحات فإن الأمر يتعلق بالنائب شافع بوعيش رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، المعروف بخرجاته المثيرة للجدل وخاصة تحت قبة البرلمان.

وتفاعل الجزائريون بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بما قاله النائب البرلماني، موضحين أن المسؤوولين المسيطرين على العديد من القطاعات بالجزائر، نهبوا ثراوت البلاد، وجعلوا شعبها من أفقر الشعوب.