 مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر وطامعين تدخلو ''للجنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر وطامعين تدخلو للجنة | دولي

مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة إرغام سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو | بوليتيك

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة ''إرغام'' سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو

مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم

رسميا..ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة | بوليتيك

رسميا..''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة

عاجل..أول صورة ينشرها أمينوكس بعد إعلان مرضه..وهاشنو كايدير | ثقافة و فنون

عاجل..أول صورة ينشرها أمينوكس بعد إعلان مرضه..وهاشنو كايدير

صدق أو لا تصدق..شوفو الشوهة..رموك تقلب فيه موناد..والناس هجمو عليه+فيديو | حوادث و حقوق

صدق أو لا تصدق..شوفو الشوهة..رموك تقلب فيه موناد..والناس هجمو عليه+فيديو

خطير وبالفيديو.. عصابة مدججة بالاسلحة البيضاء داخل حافلة للنقل العمومي بسلا | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. عصابة مدججة بالاسلحة البيضاء داخل حافلة للنقل العمومي بسلا

اعلامي مصري: المغرب يعمل بدهاء بقيادة الملك محمد السادس واصبح يتزعم افريقيا (فيديو) | بووز

اعلامي مصري: المغرب يعمل بدهاء بقيادة الملك محمد السادس واصبح يتزعم افريقيا (فيديو)

بعد الخطاب الملكي التاريخي: اعتقال رئيس سابق لجماعة وبرلماني سابق بأزيلال..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

بعد الخطاب الملكي التاريخي: اعتقال رئيس سابق لجماعة وبرلماني سابق بأزيلال..وهذه هي التفاصيل

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر وطامعين تدخلو ''للجنة

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 18:16 مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر وطامعين تدخلو للجنة | دولي
مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر وطامعين تدخلو ''للجنة
تنقالت العديد من الصفحات الفايسبوكية الجزائرية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلالها نائب برلماني جزائري وهو يتهم المسؤولين بسرقة الجزائر، قائلا ''آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو

"شوف تيفي"

تنقالت العديد من الصفحات الفايسبوكية الجزائرية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مثير، ظهر خلالها نائب برلماني جزائري وهو يتهم المسؤولين بسرقة الجزائر، قائلا "آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر بأكملها وطامعين دخلو للجنة..والله ما دخلو للجنة".

وحسب المعطيات التي كشفت عنها هذه الصفحات فإن الأمر يتعلق بالنائب شافع بوعيش رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، المعروف بخرجاته المثيرة للجدل وخاصة تحت قبة البرلمان.

وتفاعل الجزائريون بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بما قاله النائب البرلماني، موضحين أن المسؤوولين المسيطرين على العديد من القطاعات بالجزائر، نهبوا ثراوت البلاد، وجعلوا شعبها من أفقر الشعوب.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفايسبوك الجنة شافع بوعيش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصورة..متحول جنسي ينجب طفله الأول ويثير ضجة بالعالم | دولي

مثير وبالصورة..متحول جنسي ينجب طفله الأول ويثير ضجة بالعالم

عاجل..إطلاق النار داخل سفارة بالولايات المتحدة الأمريكية | دولي

عاجل..إطلاق النار داخل سفارة بالولايات المتحدة الأمريكية

مثير وبالصورة .. بعيدا عن هوس السلطة هولاند يثير الجدل بصورة من قلب السوبر ماركت | دولي

مثير وبالصورة .. بعيدا عن هوس السلطة هولاند يثير الجدل بصورة من قلب ''السوبر ماركت''

عاجل..انفجار يهز مسجدا بدولة إسلامية..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..انفجار يهز مسجدا بدولة إسلامية..وهذا عدد القتلى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: الصنهاجي محيح فمهرجان التبوريدة نواحي الرباط | بــووز
منذ 22 دقيقة

بالفيديو: الصنهاجي محيح فمهرجان التبوريدة نواحي الرباط

بالفيديو..شاب مغربي نصب عليه إماراتي فـ11 المليون.. كنمشي عند المسؤولين المغاربة مبغاوش يجيبو ليا حقي واش ضروري حتا يدخل الملك ..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..شاب مغربي نصب عليه إماراتي فـ11 المليون.. كنمشي عند المسؤولين المغاربة مبغاوش يجيبو ليا حقي واش ضروري حتا يدخل الملك ..للمساعدة

بالفيديو..المحامية أسماء الوديع..الحالة الصحية للمعتقل الأبلق جيدة و لا تدعو للقلق | بــووز

بالفيديو..المحامية أسماء الوديع..الحالة الصحية للمعتقل الأبلق جيدة و لا تدعو للقلق

بالفيديو: بمناسبة الاحتفال بعيد العرش.. ساحل العاج ضيف شرف مهرجان بالرباط الأنوار في نسخته الأولى | روبورتاج

بالفيديو: بمناسبة الاحتفال بعيد العرش.. ساحل العاج ضيف شرف مهرجان بالرباط الأنوار في نسخته الأولى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر وطامعين تدخلو للجنة | دولي
منذ 2 دقائق

مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة إرغام سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو | بوليتيك

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة ''إرغام'' سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو

مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم

رسميا..ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة | بوليتيك

رسميا..''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.