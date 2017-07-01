إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة ''إرغام'' سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو ﻿

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من ادعاءات بخصوص '' إرغام'' سجناء على التقدم بطلبات العفو.

"شوف تيفي"

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من ادعاءات بخصوص " إرغام" سجناء على التقدم بطلبات العفو.

جاء ذلك في بلاغ صحفي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ( السجن المحلي عين السبع 1) يوم الثلاثاء ردا على التسجيل الصوتي المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية باللهجة الريفية والمنسوب إلى النزيل عبد العالي حود ، المعتقل على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة والذي تضمن ادعاءات ب" إرغام إدارة المؤسسة للسجناء على التقدم بطلبات العفو ".

وأوضح البلاغ أن المعتقل عبد العالي حود أكد في تصريح مكتوب أن "التسجيل المذكور هو تسجيل مفبرك وأن لا علاقة له به مستنكرا القيام بمثل هذا الفعل".

وأضاف المصدر نفسه أن المعتقل المعني أشار إلى أنه "أجرى مكالمة مع والدته امتدت لخمسة عشر دقيقة ومكالمة أخرى مع أحد أقربائه لم تتجاوز الدقيقة الواحدة ، في حين لم يقم بأية مكالمة مدتها دقيقتين ، وهي مدة المكالمة المفبركة".

وأكد البلاغ أن إدارة السجن المحلي عين السبع 1 تستنكر القيام بمثل هذه الأفعال التي "تهدف إلى التحريض عبر نشر مغالطات لا أساس لها من الصحة ونسبها إلى النزلاء دون أن يكونوا على علم بها أصلا ".