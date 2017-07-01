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مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 17:51 مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفرقة الرياضية الأمنية، أوقفت في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، وسط المدينة القديمة بالبيضاء، أربعة أشخاص داخل سيارتين، وهم متلبسون باستهلاك المخدرات الصلبة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفرقة الرياضية الأمنية، أوقفت في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، وسط المدينة القديمة بالبيضاء، أربعة أشخاص داخل سيارتين، وهم متلبسون باستهلاك المخدرات الصلبة "الكوكايين".

وأوضح المصدر ذاته أن رجال الفرقة الأمنية الملقبة بـ "z26"، ضبطت أربعة أشخاص، متلبسين باستهلاك الكوكايين داخل سيارة رباعية الدفع وسيارة خفيفة من نوع داسيا، موضحا أن الموقوفين الأربعة، حاولوا تقديم رشوة للأمنيين، إذ قال أحدهم "غير جيو عندي الفيرما ويكون غير خاطركم".

وأضاف ذات المصدر أن رجال الفرقة، تمكنوا من السيطرة على الأربعة الموقوفين، الذين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، مشيرا إلى أن تفتيش السيارتين أسفر عن حجز كمية من الكوكايين والوسائل التي يتم استخدامها في إعداد استهلاك الكوكايين.

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المغرب شوف تيفي الفرقة الأمينة الكوكايين

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