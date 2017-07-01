 رسميا..''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضحية تهز ضواحي فاس: شيباني حصلوه كيغتصب طفلة وسط المحل التجاري ديالو..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فضحية تهز ضواحي فاس: شيباني حصلوه كيغتصب طفلة وسط المحل التجاري ديالو..وها شنو وقع ليه

مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر وطامعين تدخلو للجنة | دولي

مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة إرغام سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو | بوليتيك

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة ''إرغام'' سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو

مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم

رسميا..ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة | بوليتيك

رسميا..''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة

عاجل..أول صورة ينشرها أمينوكس بعد إعلان مرضه..وهاشنو كايدير | ثقافة و فنون

عاجل..أول صورة ينشرها أمينوكس بعد إعلان مرضه..وهاشنو كايدير

صدق أو لا تصدق..شوفو الشوهة..رموك تقلب فيه موناد..والناس هجمو عليه+فيديو | حوادث و حقوق

صدق أو لا تصدق..شوفو الشوهة..رموك تقلب فيه موناد..والناس هجمو عليه+فيديو

خطير وبالفيديو.. عصابة مدججة بالاسلحة البيضاء داخل حافلة للنقل العمومي بسلا | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. عصابة مدججة بالاسلحة البيضاء داخل حافلة للنقل العمومي بسلا

اعلامي مصري: المغرب يعمل بدهاء بقيادة الملك محمد السادس واصبح يتزعم افريقيا (فيديو) | بووز

اعلامي مصري: المغرب يعمل بدهاء بقيادة الملك محمد السادس واصبح يتزعم افريقيا (فيديو)

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

رسميا..''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 17:50 رسميا..ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة | بوليتيك
رسميا..''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة
علمت ''شوف تيفي'' أن عائلات معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، زاروا صبيحة اليوم الأربعاء أبنائهم وأكدوا لهم عدم خوض أي إضراب عن الطعام خلال الأيام المقبلة كما تم تداوله بشكل واسع.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن عائلات معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، زاروا صبيحة اليوم الأربعاء أبنائهم وأكدوا لهم عدم خوض أي إضراب عن الطعام خلال الأيام المقبلة كما تم تداوله بشكل واسع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عائلات المعتقلين فخطوة الإضراب عن الطعام، ليست مطروحة للنقاش بين زعماء حراك-الريف بسجن عكاشة، وأن مايتم تداوله على نطاق واسع حول الموضوع لاأساس له من الصحة.

وكانت العديد من الصفحات الفايسبوكية ومواقع إلكترونية، قد أوردت دخول المعتقلين بسجن عكاشة في إضراب عن الطعام، في حين أن آخر المعطيات القادمة من سجن عكاشة تؤكد مواصلة لجنة للوساطة عملها لحل أزمة الريف.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المعتقلين الريف الطعام الوساطة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة إرغام سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو | بوليتيك

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة ''إرغام'' سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو

بعد الخطاب الملكي التاريخي: اعتقال رئيس سابق لجماعة وبرلماني سابق بأزيلال..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

بعد الخطاب الملكي التاريخي: اعتقال رئيس سابق لجماعة وبرلماني سابق بأزيلال..وهذه هي التفاصيل

بعد تواطؤ المسؤولين...تجار أكادير يراسلون الفتيت للتدخل ضد الفراشة | بوليتيك

بعد تواطؤ المسؤولين...تجار أكادير يراسلون ''الفتيت'' للتدخل ضد ''الفراشة''

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم السفير منور عالم | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم السفير منور عالم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: الصنهاجي محيح فمهرجان التبوريدة نواحي الرباط | بــووز
منذ 28 دقيقة

بالفيديو: الصنهاجي محيح فمهرجان التبوريدة نواحي الرباط

بالفيديو..شاب مغربي نصب عليه إماراتي فـ11 المليون.. كنمشي عند المسؤولين المغاربة مبغاوش يجيبو ليا حقي واش ضروري حتا يدخل الملك ..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..شاب مغربي نصب عليه إماراتي فـ11 المليون.. كنمشي عند المسؤولين المغاربة مبغاوش يجيبو ليا حقي واش ضروري حتا يدخل الملك ..للمساعدة

بالفيديو..المحامية أسماء الوديع..الحالة الصحية للمعتقل الأبلق جيدة و لا تدعو للقلق | بــووز

بالفيديو..المحامية أسماء الوديع..الحالة الصحية للمعتقل الأبلق جيدة و لا تدعو للقلق

بالفيديو: بمناسبة الاحتفال بعيد العرش.. ساحل العاج ضيف شرف مهرجان بالرباط الأنوار في نسخته الأولى | روبورتاج

بالفيديو: بمناسبة الاحتفال بعيد العرش.. ساحل العاج ضيف شرف مهرجان بالرباط الأنوار في نسخته الأولى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضحية تهز ضواحي فاس: شيباني حصلوه كيغتصب طفلة وسط المحل التجاري ديالو..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

فضحية تهز ضواحي فاس: شيباني حصلوه كيغتصب طفلة وسط المحل التجاري ديالو..وها شنو وقع ليه

مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر وطامعين تدخلو للجنة | دولي

مثير وبالفيديو.. برلماني جزائري للمسؤولين :آدم كلا تفاحة وخرج من الجنة ونتوما كليتو الجزائر

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة إرغام سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو | بوليتيك

إدارة سجن عكاشة بالبيضاء تكشف حقيقة ''إرغام'' سجناء على خلفية أحداث الحسيمة على التقدم بطلبات العفو

مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير..ولاد الفشوش شدوهم كيشمو الكوكايين في كازا وبغاو يرشيو البوليس..وها شنو وقع ليهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.