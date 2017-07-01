رسميا..''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين لن يدخلو في إضراب عن الطعام بسجن عكاشة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عائلات معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، زاروا صبيحة اليوم الأربعاء أبنائهم وأكدوا لهم عدم خوض أي إضراب عن الطعام خلال الأيام المقبلة كما تم تداوله بشكل واسع.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن عائلات معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، زاروا صبيحة اليوم الأربعاء أبنائهم وأكدوا لهم عدم خوض أي إضراب عن الطعام خلال الأيام المقبلة كما تم تداوله بشكل واسع.



وحسب مصدر "شوف تيفي" من عائلات المعتقلين فخطوة الإضراب عن الطعام، ليست مطروحة للنقاش بين زعماء حراك-الريف بسجن عكاشة، وأن مايتم تداوله على نطاق واسع حول الموضوع لاأساس له من الصحة.



وكانت العديد من الصفحات الفايسبوكية ومواقع إلكترونية، قد أوردت دخول المعتقلين بسجن عكاشة في إضراب عن الطعام، في حين أن آخر المعطيات القادمة من سجن عكاشة تؤكد مواصلة لجنة للوساطة عملها لحل أزمة الريف.