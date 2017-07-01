صدق أو لا تصدق..شوفو الشوهة..رموك تقلب فيه موناد..والناس هجمو عليه+فيديو ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، يظهر هجوم مواطنين على حمولة قنينات غازية، سقطت من شاحنة كبيرة ''رموك''.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، يظهر هجوم مواطنين على حمولة قنينات غازية، سقطت من شاحنة كبيرة "رموك".

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة ونصف، أن المواطنين، قاموا مباشرة بعد انقلاب الحافلة بأخذ العشرات من القنينات بطريقة تنافسية مثيرة للجدل، بدل تقديم يد المساعدة لسائق الشاحنة في إزالة القنينات من الطريق وحماية الحمولة، ما جعل ملتقط الفيديو يعبر عن صدمته ودهشته الشديدة.

وتفاعل العشرات من النشطاء مع هذا الفيديو ، حيث عبر الجميع عن دهشتهم من مضمونه، موجهين انتقاذات لاذعة لمن قام بأخذ قنينات الغاز، واصفين إياهم بـ "اللصوص".